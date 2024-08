Colpaccio Juventus, Giuntoli ha già chiuso: Manchester City in scacco

In casa Juventus, in attesa della gara di domani contro il Como di Fabregas, bisogna registrare un gran colpo di Giuntoli.

Dopo quasi tre mesi di attesa è tornato finalmente il campionato. La Serie A 2024/25, infatti, è iniziata ieri con la belezza di quattro antici. Tra questi bisogna sicuramente segnalare le non vittorie dell’Inter e del Milan.

I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato per 2-2 allo Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il Milan, invece, ha sì pareggiato con lo stesso risultato dei cugini, ma ha evitato solo nei minuti finali il ko contro il nuovo Torino di Ivan Juric. Proprio per questi due risultati, la Juventus domani sera ha una grossa occasione.

I bianconeri, infatti, sono attesi dal match dell’Allianz Stadium contro il Como neopromosso di Cesc Fabregas. Tuttavia, in attesa della gara contro il team lombardo, bisogna registrare un nuovo ‘colpo’ di calciomercato da parte di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato, il Manchester City di Guardiola si era interessato ad Yildiz

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Graeme Bailey, giornalista di ‘HITC’, il Manchester City di Pep Guardiola ha cercato di portare Yildiz a giocare in Inghilterra. La trattativa, però, è terminata non appena il calciatore turno ha rinnovato con la Juventus fino al 2029.

Cristiano Giuntoli, dunque, è stato bravissimo a chiudere il prolungamento contrattuale di Yildiz. L’inserimento di una squadra importante come il City poteva stravolgere tutti i suoi piani, ma l’ex direttore sportivo ha comunque messo al sicuro il futuro di uno dei giocatori più talentuosi a livello europeo.