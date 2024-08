L’emergenza ha già una soluzione: ‘scippano’ Vlahovic alla Juventus

Dusan Vlahovic ritorna suo malgrado al centro dell’attenzione mediatica: non hanno alcun dubbio a riguardo. Ecco quanto riferito

A circa 36 ore dall’esordio stagionale contro il Como, la Juventus continua ad essere al centro di importanti dinamiche di mercato. Contrariamente a quanto poteva lasciar presagire il modo con il quale i bianconeri hanno approcciato alla sessione estiva, non sono pochi gli affari ancora in ballo per la ‘Vecchia Signora’.

In attesa di sviluppi importanti sul fronte Koopmeiners, per il quale Giuntoli è arrivato a mettere 52 milioni cash a cui aggiungere sette milioni di parte variabile, la Juventus sta continuando a lavorare molto intensamente anche sugli esterni. Con la situazione Nico Gonzalez ormai giunto ad un autentico punto di non ritorno, la Juventus si appresta a cambiare pelle in attacco. Chi è (quasi) certo di una sua permanenza è invece Dusan Vlahovic, che a meno di offerte clamorose last minute dovrebbe continuare la sua esperienza all’ombra della Mole. Sebbene i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 fino a questo momento non abbiano fatto registrare significative novità, le chances che l’attaccante serbo lasci anzitempo la Juventus sembrano essere piuttosto scarse. Effettivamente, almeno fino a questo momento, non sono arrivate offerte importanti sulla scrivania di Giuntoli, che comunque sarà chiamato a discutere con l’entourage del serbo la questione del rinnovo con annessa spalmatura.

Calciomercato Juventus, social scatenati: Vlahovic-Psg, ecco cosa sta succedendo

Chi è invece è ritornato a pensare in chiave mercato sono i tifosi del Paris Saint Germain. Alla luce dell’infortunio accorso a Ramos, che sarà costretto a restare fermo ai box per circa tre mesi, il club francese potrebbe sfruttare i prossimi giorni di calciomercato per mettere le mani su un nuovo attaccante. Sebbene la candidatura di Osimhen sia ritornata prepotentemente in auge, non mancano i tifosi del Psg che invece si auspicano un’irruzione proprio per Vlahovic. Ecco una rapida carrellata:

Bah Vlahovic est bien plus technique qu’Osimhen, plus fiable physiquement et ne joue pas la Can — PSG. 🖤 (@PSG45777) August 17, 2024

Très intelligent comme démarche mais pas sûr que ça soit possible avec le marché actuel. Dybala, Vlahovic ou Osimhen, c’un des trois. Après t’innoves @PSG_inside. https://t.co/Zrhsni0Km9 — 𝐄𝐥𝐢𝐚𝐬’🇩🇿 (@ArobaseElias_) August 17, 2024

Moi aussi j’ai un doute sur Osimhen (AU PSG / pas en général) Ma préférence c’est Isaak Gyokeres je connais pas assez Vlahovic ça me dérangerait pas https://t.co/SQ7GDSiYbN — thatboyPE (@thatboyPE) August 17, 2024

Tel Watkins et Vlahovic sinon gimenez et pedro pas du niveau du PSG — El Camino de Lucho (@n2w_92) August 17, 2024

Vlahovic au psg c’est le meilleur 9 depuis cavani hein https://t.co/LaysO2yURs — Zako (@Zako92_) August 17, 2024