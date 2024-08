Non solo Chiesa, nuovo affare Juve-Roma: accordo su formula e cifre

Emergono nuove indiscrezioni relative ad un possibile trasferimento dalla Juventus alla Roma. Giuntoli e Ghisolfi sono a colloquio

Se da una parte la Juventus di Cristiano Giuntoli ha indubbiamente deluso le aspettative nutrite sino ad oggi da tifosi e appassionati, lo stesso non si può dire della Roma di Florent Ghisolfi, il quale, giunto nella capitale a pochi giorni dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, ha messo a segno una serie di colpi altisonanti che, se affiancati ad alcuni innesti utili a colmare delle pesanti lacune ancora presenti nell’organico giallorosso, potrebbero realmente fornire a DDR una rosa di rilievo, da cui i sostenitori capitolini non potranno aspettarsi meno che la tanto agognata qualificazione in Champions.

Dopo la chiusura dell’affare Soulé – che parrebbe aver soddisfatto sia la sponda giallorossa che quella bianconera – pare che Juventus e Roma potrebbero nuovamente entrare in contatto nel corso di questa fase finale del calciomercato nostrano, durante la quale Giuntoli dovrà tentare di tirare fuori dalla manica un asso risolutivo.

Gli elementi in entrata alla Continassa non basteranno a saziare la fame di rivoluzione manifestata dallo stesso Giuntoli, ma, come ben noto, per acquistare occorre vendere e, difatti, le ultime notizie riguardano la possibilità di un altra cessione della Vecchia Signora ai lupi giallorossi.

Juventus e Roma a colloquio per il trasferimento di Djaló

L’affare Koopmeiners si prepara a prosciugare gran parte delle riserve auree della Vecchia Signora, che dovrà dunque considerare nuove cessioni per colmare i vuoti ancora presenti nell’undici titolare. È dunque in virtù di tali premesse che la Juventus, secondo quanto riportato da Momblano a Juventibus, starebbe valutando seriamente la cessione di Tiago Djaló alla Roma.

Le due società avrebbe difatti consumato dei colloqui preliminari, concordando sulla valutazione del calciatore – fissata intorno agli 11 milioni di euro – e sulla reciproca utilità. Se alla Juventus, come precedentemente specificato, occorre liquidità, alla Roma serve urgentemente un centrale difensivo che possa sopperire alla precaria condizione di Chris Smalling, i cui acciacchi fisici non potranno certamente fornire a DDR le certezze necessarie in una stagione pregna di appuntamenti.

Nel caso di Djaló parliamo di un centrale straordinariamente in linea con quanto desiderato da DDR: la considerevole stazza (190 centimetri), infatti, poco o nulla sembrerebbe penalizzare rapidità e agilità difficilmente riscontrabili in tale ruolo, proprio come per quanto concerne le abilità palla al piede, che assomigliano più a quelle di un mediano che a quelle solitamente riservate ai centrali difensivi.

Il classe 2000 colmerebbe in un sol colpo i due principali requisiti posti dal Comandante di Ostia: la tecnica necessaria ad un’efficace costruzione dal basso e la rapidità utile a rientrare nel caso di un possesso perso a linea difensiva alta.