Taylor l’ha fatto di nuovo: negato un altro fallo di mano, è successo di tutto

Taylor lo ha fatto di nuovo: il direttore di gara inglese ha negato un altro calcio di rigore in un match di Premier League. Ecco l’episodio che ha scatenato le polemiche

Sempre lui. Sempre Anthony Taylor. Non si capisce, dopo gli errori fatti nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma come possa ancora arbitrare a certi livelli. Anche perché gli errori ci sono anche oggi. E non sono pochi.

Nel corso di questi lunghissimi mesi il direttore di gara inglese ha dimostrato di utilizzare un metodo totalmente diverso da quello che di solito si vede in campo. E ricordiamo tutti quel fallo di mano che ha lasciato strascichi e polemiche e anche una squalifica a Mourinho. Oggi l’ha fatto di nuovo il fischietto inglese, nella sfida che ha aperto la Premier League tra Chelsea e Manchester City.

Taylor, ecco la spiegazione dell’errore

Il fatto è successo al minuto 78: a scatenare le proteste della squadra di Enzo Maresca (che ha perso 2-0 contro quella di Guardiola) è un tocco con il braccio di Mateo Kovacic in area su tocco di Malo Gusto: dopo un cross respinto, il difensore del Chelsea anticipa l’ex Inter e calcia sul suo braccio. Il tocco c’è, ed è sicuramente involontario, ma il braccio dell’ex Inter è molto largo.

https://x.com/PL__OOC/status/1825218451759308882

Proprio il fatto che sia stato un tocco da distanza ravvicinata è stata la spiegazione dell’account X del Match Centre di Premier League: “Il VAR ha controllato un potenziale penalty per un fallo di mano di Kovacic. Ha confermato la decisione dell’arbitro di non concedere il penalty, ritenendo che la palla provenisse da distanza ravvicinata”. Non è tutto finito ovviamente, perché i dubbi restano e sono anche belli importanti.