Chiesa subito all’Inter, Juve colpita e affondata: non hanno altra scelta

Chiesa subito all’Inter: Juventus colpita e affondata. Giuntoli non ha altra scelta per non rimanere con un giocatore in scadenza

La prima uscita contro il Cagliari di ieri sera ha detto una cosa che sapevamo. Anzi, lo ha ribadito: la Roma ha ancora bisogno di innesti, soprattutto se dovessero uscire dei giocatori.

Questa è l’unica cosa “che mi spaventerebbe” ha detto Daniele De Rossi: vale a dire se chi partirà non dovesse essere sostituito nel migliore dei modi. E sappiamo tutti che al momento il maggiore indiziato a lasciare il club è purtroppo Paulo Dybala. La Joya ha dimostrato – se mai ancora ce ne fosse bisogno – di essere un giocatore determinante per il club. Ma il suo saluto ai tifosi con annesso ritorno nello spogliatoio a testa bassa è stato interpretato da molti come un possibile addio imminente. Vedremo. E vedremo, soprattutto, che poi è quello che interessa, come verrà coperto quel buco. Sono ore caldissime queste per il calciomercato, con degli affari che potrebbero tornare in auge. Quando le cose stanno per chiudere allora si possono trovare degli accordi che sembravano impossibili.

Chiesa subito all’Inter: la situazione

Sicuramente la situazione Chiesa rimane in piedi, visto che la Roma l’esterno della Juventus non lo ha mai perso di vista. Certo, su di lui come si legge c’è anche l’Inter e secondo il giornalista della Rai Paganini in questo momento i nerazzurri sono un passo avanti. Così almeno ha scritto sul proprio profilo X.

“Più Inter che Roma per Federico Chiesa – si legge – ma come ho già scritto tempo fa ora le parti in causa devono uscire allo scoperto perché il giocatore ha un contratto sino al 2025 con la Juventus e non può permettersi di fare da separato in casa per un anno”. Come ricorderete tutti, l’ormai quasi ex bianconero non era convinto della destinazione romana – oltre a chiedere un ingaggio enorme – ma le cose adesso potrebbero cambiare.