Dalla Juve alla Roma: accordo già raggiunto

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Cagliari, la Roma ha raggiunto l’accordo con un calciatore della Juve di Thiago Motta.

La prima giornata di campionato ancora si deve chiudere, visto che oggi scenderanno in campo altre due big della nostra Serie A. L’Atalanta di Gasperini, senza Koopmeiners e Lookman, sarà infatti di scena al Via del Mare, mentre la Juventus di Thiago Motta ospiterà in serata all’Allianz Stadium il Como neopromosso di Cesc Fabregas.

Dopo i risultati arrivati dalle partite disputate tra sabato e ieri, di fatto, Atalanta e Juventus hanno l’occasione di balzare subito in vetta alla classifica.

La luce dei riflettori di oggi, dunque, sarà quasi tutta sulla Juve, visto che con il Como ci sarà l’esordio ufficiale di Thiago Motta sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Tuttavia, in attesa della partita contro il team lombardo, per la squadra bianconera bisogna registrare una novità di mercato che, di fatto, riguarda anche la Roma di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Tiago Djalò ha detto sì alla squadra giallorossa: i dettagli

Come quanto scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Nicolò Schira’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Florent Ghisolfi sta continuando il proprio forcing per prendere Tiago Djalò dalla Juventus. Il portoghese, infatti, non fa parte dei piani di Thiago Motta ed ha già detto sì alla Roma.

Il club capitolino sta trattando con la Juve per prendere Djalò in prestito con l’opzione di acquisto. Nei prossimi giorni, dunque, staremo a vedere se la Roma riuscirà a prendere il portoghese. Nel frattempo, Florent Ghisolfi ha chiuso per l’esterno destro. Lorenz Assignon, infatti, ieri ha salutato i tifosi del Rennes.