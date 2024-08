Dalla Juve alla Roma, Ghisolfi non aspetta più: la formula accontenta tutti

Calciomercato Roma, nuovo affare con la Juve all’orizzonte per Florent Ghisolfi. Il dirigente francese rompe gli indugi con il club bianconero, ecco la formula che accontenta tutte le parti in causa.

La stagione della Roma di Daniele De Rossi è stata inaugurata dal pareggio a reti bianche maturato in casa del Cagliari. La squadra giallorossa non è andata oltre il pari all’Unipol Domus, dove Paulo Dybala è subentrato a gara in corso. Le attenzioni del calciomercato estivo in casa Roma si concentrano ormai da giorni sul futuro della Joya, con il tavolo della trattativa ancora aperto con l’Arabia Saudita. Ma la società giallorossa in parallelo continua a sondare le piste in entrata per colmare le lacune nella rosa a disposizione di mister De Rossi. Florent Ghisolfi è pronto a recapitare l’offerta decisiva alla Juve, da cui è già arrivato Matias Soulè in estate, ecco la formula che accontenta tutti.

Luci e ombre nella prima uscita stagionale della Roma, fermata sul pari in casa del Cagliari di Davide Nicola. Buoni segnali sono arrivati da Matias Soulé, attaccante argentino prelevato dalla Juve per quasi 30 milioni di euro. L’ex Frosinone è stato tra i più pimpanti in Sardegna, dove il connazionale Paulo Dybala è sceso in campo per oltre 20 minuti. La Joya continua ad essere in odore di addio direzione Arabia Saudita, mentre Florent Ghisolfi continua la caccia ai rinforzi attesi dal tecnico giallorosso. Dopo l’operazione che ha portato Soulé a Trigoria spunta una nuova firma dalla Juve per la squadra guidata da Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, offerta alla Juve per Djalò: trovata la formula

Riflettori accesi sul difensore Tiago Djalò, ai margini del progetto di Thiago Motta in casa Juve al pari di Federico Chiesa ed altri esuberi. Il portoghese classe 2000 è arrivato a gennaio dal Lille ma in bianconero ha trovato solo una presenza la passata stagione.

Il duttile difensore lusitano è in uscita dalla Juve e la Roma sembra pronta a presentare l’offerta decisiva, con la formula del prestito con diritto di riscatto, secondo quanto scrive Marco Conterio su X. L’ex Lille spera di giocare di più, i giallorossi non si vincolerebbero all’acquisto ed il club bianconero lo piazzerebbe in uscita a margine dell’avvio del campionato.