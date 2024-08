Addio Dybala, De Rossi guarda già oltre: “Mi spaventerebbe solo questo”

Addio Dybala: De Rossi ha parlato alla fine della sfida di Cagliari e ha analizzato il match. E non poteva mancare una domanda sulla Joya, entrato nel secondo tempo

Alla fine dello zero a zero di Cagliari (qui i nostri voti), Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Sul match: “Meglio nel secondo tempo, nel primo abbiamo fatto fatica a ripartire. Io stesso gli ho detto di non giocare palla a terra, il campo era secchissimo. Siamo sempre rimasti ordinati. Molto meglio nel secondo, un paio di occasioni loro, due-tre noi, abbiamo fatto bene”.

Su Soulé: “Soulé deve fare quello. Oltre al lavoro in fase difensiva. Sempre vivo e sempre dentro la partita. Ha un atteggiamento positivo e grande qualità. Mi è piaciuto, migliorerà sempre di più, sia l’intesa con i compagni sia la condizione fisica. Si tratta sempre di centimetri: tutto il resto fatto bene e fatto meglio anche dietro ti permette di avere la palla di più tra i piedi. Dobbiamo analizzare perché nel primo tempo siamo arrivati poco. Queste partite le ho giocate: stadio pieno, campo secco, venticello, rischi di prenderle. Ho chiesto io di giocare così nel primo tempo, poi li abbiamo messi più bassi e siamo andati meglio.

Le parole di De Rossi su Dybala

Su Dybala: “Una Roma senza Dybala? Ho parlato abbastanza di questa storia e ho detto che non ne parlavo più. Mi spaventerebbe una Roma senza Paulo o senza sostituti se dovesse andare via. Se qualcuno andrà via e riusciremo a sostituirlo con giocatori funzionali in altre posizioni, lavoreremo con quelli che arriveranno”.

Su Dovbyk; “Nel secondo tempo ha fatto bene, ha avuto tante palle ha rischiato di fare gol. Sono convinto che ne farà tanti.