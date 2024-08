Voti Cagliari-Roma 0-0, fioccano i 5: Dybala entra troppo tardi, muro Svilar

Voti Cagliari-Roma, si è da poco conclusa la prima uscita stagionale dei giallorossi. Ecco i nostri voti dopo il match in Sardegna

Zero a zero. Inizia con un pareggio la stagione della Roma. Una gara da due volti: ai punti, soprattutto per quello fatto vedere nella ripresa, la squadra di Daniele De Rossi avrebbe meritato qualcosa in più. Anche un gol annullato per un fuorigioco di Pellegrini. Ma vabbè, viste le notizie di mercato degli ultimi giorni che hanno sicuramente scosso l’ambiente, sarebbe potuta anche andare in maniera diversa.

Un primo tempo difficile, con Zalewski uno dei peggiori che mai è riuscito a creare la superiorità numerica. Non che dall’altro lato Soulé fosse pimpante, ma almeno in un paio di circostanze ci ha provato.

Voti Cagliari-Roma, Svilar il migliore

Nella seconda parte di gara si è vista subito un’altra Roma, che nello spazio dei primi 10 minuti ha creato tre occasioni da rete. La più importante sui piedi di Lorenzo Pellegrini, che ha sfruttato un velo di Dovbyk per calciare verso lo specchio della porta: centrale, con Scuffet fortunato anche a bloccare il pallone sotto il braccio. Ci prova anche Mancini col destro che esce di poco. Infine l’occasione migliore creata da Paulo Dybala: pallone sulla testa del centravanti ucraino che da pochi passi centra la traversa. Poteva fare di più. Pericoloso anche il Cagliari con Marin: potente dal limite, Svilar tocca un nulla e anche lui centra la traversa.

Roma (4-3-3): Svilar 7; Celik 5.5, Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6; Le Fée 5 (61′ Baldanzi 6), Cristante 5, Pellegrini 5; Soulé 6.5 (90′ El Shaarawy sv), Dovbyk 4.5 (90′ Abraham sv), Zalewski 4 (69′ Dybala 6.5). All.: De Rossi 5.5