Cagliari-Roma scrive la parola fine, bufera giallorossa: “Cessione”

Cagliari-Roma, finisce zero a zero il primo tempo. Ma sui social i tifosi sono scatenati. Vogliono la cessione dopo una prima parte davvero difficile da capire. De Rossi lo potrebbe togliere

A Cagliari si è chiuso il primo tempo: zero a zero tra i sardi e la Roma di Daniele De Rossi. Che non ha rischiato nulla dalle parti di Svilar ma che ha creato altrettanto poco.

Pochi spazi e solamente in una sola occasione Soulé ha avuto l’occasione per calciare, ma l’ex Frosinone non è stato in grado di sparare verso Scuffet. Insomma, una partita difficile, lo sapevamo, una di quelle sporche – siamo pur sempre all’inizio della stagione – che di solito si possono decidere con una giocata di qualità lì davanti. Manca Dybala (De Rossi prima del match ha detto che è fuori per scelta tecnica) e manca anche a sinistra qualcuno in grado di dare quello che manca. Sia Angelino che Zalewski non hanno fatto benissimo e soprattutto il secondo, schierato al posto di El Shaarawy – erano in ballottaggio – ha deluso.

Cagliari-Roma, social scatenati, vogliono Zalewski fuori

E i tifosi della Roma sui social non gli perdonano nulla. Niente. Zero. Sin dai primi minuti sono stati moltissimi quelli che hanno chiesto un cambio alla fine del primo tempo. Poi, all’ennesimo pallone sbagliato poco dopo la mezz’ora su X tutti hanno chiesto a De Rossi di toglierlo dal campo. Chissà se succederà nella ripresa.

“Fatelo uscire Zalewski, dal campo e poi dalla Roma“. “36 minuti, abbastanza per mettere fuori Zalewski direi”. “Mi lacrimano gli occhi ogni volta che lo vedo giocare”. Questo il tono dei commento sui social sull’esterno polacco. Sì, è stato lui il peggiore in questo primo tempo della stagione: il biglietto da visita non è il massimo per uno che è stato anche dato in uscita.