Cessione Dybala, il segnale dopo Cagliari-Roma è una sentenza

Intervenuto nel corso della diretta Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha aggiunto ulteriori dettagli in merito al possibile addio di Paulo Dybala

Sebbene sia partito inizialmente dalla panchina, Paulo Dybala ha dimostrato ancora una volta di sapersi ritagliare un ruolo tutt’altro che banale nello scacchiere tattico della Roma. La fantasia, la qualità e l’estro del numero 10 giallorosso hanno permesso alla compagine di De Rossi di creare almeno due-tre palle gol, tutte partite o propiziate dai piedi della ‘Joya’. Le voci riguardanti l’addio del numero 21, però, non possono essere trascurati.

Dopo aver trovato l’accordo di massima con la Roma sulla valutazione del cartellino di Dybala, l’Al-Qadsiah si aspetta una risposta definitiva dalla ‘Joya’, che intanto si è preso del tempo per valutare il da farsi. Nonostante la ricca proposta con la quale il club saudita sta provando ad ingolosire l’argentino, infatti, la priorità di Dybala era quella di continuare la sua esperienza nella Capitale. L’imperfetto, però, mai come in questo cado è d’obbligo. Intervenuto nel corso della diretta Sky, Gianluca Di Marzio ha infatti spiegato come il segnale lanciato da De Rossi con la panchina di Cagliari possano aver tracciato un autentico punto di non ritorno, facendo maturare nell’ex attaccante della Juventus la convinzione di non essere più il centro del progetto tecnico della Roma. Di seguito le parole di Di Marzio:

“Dybala questa sera è più lontano dalla Roma che vicino perché ha metabolizzato di non essere al centro del progetto tecnico. Ha metabolizzato ancor di più l’idea di andare via. Mi sento di dire che ad oggi è più lontano rispetto a quanto lo fosse prima della partita di Cagliari. Ipotesi di una nuova squadra in Serie A? No, nessuna possibilità”.