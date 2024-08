Bove è già un ricordo: 20 milioni e visite mediche

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Cagliari, in casa Roma ci sono delle novità che riguardano Bove.

Dopo quasi tre mesi di attesa, la Serie A è finalmente tornata. Tra sabato e lunedì, infatti, si sono disputate le gare del primo turno di campionato, dove ci sono state tante sorprese. Le uniche big che hanno vinto, di fatto, sono state quelle che hanno giocato nella giornata di ieri, ovvero Atalanta e Juventus.

Inter, Milan e Roma hanno pareggiato, mentre il Napoli di Antonio Conte è letteralmente crollato su stesso a Verona contro il team guidato da Paolo Zanetti. La squadra di Daniele De Rossi, quindi, non è andato oltre lo 0-0 contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. I giallorossi hanno sì avuto delle occasioni per passare in vantaggio (vedi la traversa di Dovbyk), ma anche i sardi hanno buttato al vento più di qualche opportunità per segnare.

La Roma, archiviata la trasferta contro il Cagliari, è attesa ora dalla sfida di domenica dello Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team toscano, in casa capitolina ci sono delle novità di calciomercato che riguardano il centrocampista Edoardo Bove.

Calciomercato Roma, il Fulham abbandona la pista Bove e prende Sander Berge del Burnely

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sports UK’, infatti, il Fulham ha chiuso per 20 milioni di sterline (ovvero quasi 24 milioni di euro) per Sander Berge del Burnley. Il club londinese, quindi, ha chiuso finalmente per l’arrivo di un nuovo centrocampista.

Nelle scorse settimane, infatti, il nome del Fulham era stato accostato proprio a quello di Edoardo Bove, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Tuttavia, il giocatore giallorosso pò comunque ancora cambiare aria. Sul centrocampista della Roma, di fatto, c’è da segnalare ancora il forte interesse della Fiorentina.