Doppio infortunio, UFFICIALE: tornano dopo Juve-Roma

Doppio infortunio ufficiale: c’è il comunicato del club dopo la prima giornata di campionato. Tornano dopo Juventus-Roma

Si è chiusa ieri sera la prima giornata di campionato. E l’ultimo match in programma è stato quello tra la Juventus e il Como. Tre a zero per gli uomini di Thiago Motta, che non hanno avuto particolari problemi a superare quelli di Fabregas.

Alla terza giornata la Roma – dopo la gara di domenica prossima all’Olimpico contro l’Empoli – giocherà proprio in trasferta contro i bianconeri. Dopo ci sarà la sosta per le nazionali prima del ritorno del campionato. Ma Motta non potrà contare su due elementi che contro i lombardi hanno fatto bene. Infatti sia Thuram che Weah, quest’ultimo in gol, hanno avuto dei problemi muscolari che li mettono ko.

Doppio infortunio muscolare, saltano la Roma

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Juventus ha fatto sapere questo: “A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephren Thuram e Timothy Weah sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni”.

Quindi sul finire della prossima settimana. Evidente che in questo modo non ci sono speranze per i due di essere in campo contro la formazione di Daniele De Rossi. Una doppia tegola per la Juventus, insomma, anche se non c’è proprio da fidarsi visto che in queste ore anche i bianconeri dovrebbero intervenire sul mercato per prendere altri uomini rinforzare la rosa. Ma intanto né il francese e né l’americano saranno del match.