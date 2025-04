Osimhen alla Juve, è chiusa: arriva anche senza Champions

Osimhen alla Juve, la storia è chiusa: il futuro dell’attaccante nigeriano è deciso. Arriva anche senza qualificazione alla Champions League

La Juve ha un solo obiettivo in questa stagione e non è nemmeno il più nobile, pensando a quello per il quale, di solito, i bianconeri sono abituati a lottare. Una qualificazione alla prossima Champions League, da prendersi assolutamente, per cercare di mettere da parte quei 60milioni di euro – più o meno – che il quarto posto permette di assicurare.

Avere o non avere a disposizione questa cifra cambia tutto, soprattutto pensando al mercato: passano i riscatti di Conceicao e Kolo Muani – secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – e, forse, potrebbe anche passare l’arrivo di Osimhen. Sappiamo che il centravanti nigeriano, essendo un pallino di Giuntoli che lo ha portato al Napoli, è quel giocatore che lo stesso dirigente vorrebbe in bianconero. Ma l’affare è abbastanza complicato per un paio di motivi.

Osimhen alla Juventus non si fa: jolly United

Il motivo principale, viene sottolineato da Team Talk, è il fatto che il giocatore adesso al Galatasaray, decisivo ieri con una doppietta nel derby contro il Fenerbahce in Coppa, voglia giocare in Premier League. Certo, lo farebbe volentieri anche in Champions, ma è un fatto che potrebbe anche tralasciare per un anno soprattutto se lo United, che lo ha messo in maniera importante nel mirino, gli mettesse davanti un progetto importante.

E poi c’è anche il jolly che gli inglesi possono sfruttare per abbassare il prezzo della clausola rescissoria, valida solo per l’estero di 75 milioni di euro, inserita nel momento in cui Osimhen ha firmato il rinnovo con il Napoli: questo jolly porta il nome di Garnacho, esterno offensivo che gli azzurri hanno messo nel mirino già dallo scorso mese di gennaio come possibile erede di Kvara. All’inizio dell’anno non è arrivato, ma De Laurentiis potrebbe accettarlo a giugno nell’affare Osimhen. Insomma, per la Juventus sarà complicatissimo riuscire a prendere il centravanti. Oseremmo dire impossibile, leggendo queste ultime notizie.