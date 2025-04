Sarri alla Roma: primo acquisto già bloccato

Nuova indiscrezione sul futuro allenatore dei giallorossi: avanza prepotentemente Maurizio Sarri. L’indizio non mente

Avanti un altro. La telenovela attorno alla figura che dovrà raccogliere la pesante eredità di Claudio Ranieri – che potrebbe perfino lasciare una squadra qualificata alla Champions League – si arricchisce di un nuovo capitolo. I colpi di scena, del resto, mai sono mancati nell’infinito dibattito su chi sia realmente stato contattato dalla Roma e chi invece resta un bellissimo sogno di mercato.

Ad arricchire la già ben nutrita schiera di allenatori accostati alla società capitolina ci ha pensato oggi Francesco Balzani, giornalista di ‘Leggo‘ che, sebbene non abbia tirato fuori un nome del tutto sconosciuto ai sondaggi esplorativi portati avanti dal mister giallorosso e dal DS Ghisolfi, rafforza la candidatura dell’uomo da Figline Valdarno.

Già, Maurizio Sarri sarebbe ora in pole per assumere l’incarico di nuovo tecnico della Roma. Nelle ultime ore il candidato favorito era sembrato Stefano Pioli: le voci sull’allenatore parmigiano sembravano poi rafforzate dall’emergere di nuove insoddisfazioni sul suo lavoro rese pubbliche sui social da esperti di mercato molto vicini alle vicende dell’Al Nassr, club a cui Pioli si è legato nello scorso settembre con un contratto triennale.

Nemmeno il tempo di valutare se l’ex mister del Milan possa essere l’uomo giusto per prendere le redini della Roma, che subito una nuova indiscrezione si è fatta più fondata nell’etere. Maurizio Sarri lo avrebbe già scalzato dalla griglia dei papabili.

Sarri e l’indizio Chiesa: l’ex Lazio corre verso la Roma

Sulla scia del rumor, veicolato dal giornalista di ‘La Repubblica’ Giulio Cardone, sul grande interesse che il club giallorosso sarebbe tornato a manifestare per Federico Chiesa, il quotidiano sopra citato cavalca con decisione la pista Sarri.

L’ex tecnico, tra gli altri, di Napoli, Juventus e Lazio, è infatti un grande estimatore del figlio d’arte. Ma gli indizi non sono certo finiti qui. La necessità di affidare la squadra ad un uomo che conosca bene il campionato italiano e che abbia magari un certo grado di dimestichezza con la città portano inevitabilmente alla figura del vulcanico allenatore.

Anche il recente ritorno alla difesa a quattro, riproposta da Ranieri per lo meno in alcuni frangenti delle ultime partite, è un’altra prova del fatto che il club stia pensando davvero a Sarri come l’uomo giusto per il progetto in cantiere.

Ultimo, ma non certo per importanza, fattore, è rappresentato dalla volontà di Sarri di non smantellare la rosa privandosi di quelle che attualmente sono le colonne tecniche della stessa. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes, che nelle supposte intenzioni di Gian Piero Gasperini avrebbero potuto essere ceduti, sarebbero invece graditi al tecnico toscano. Che magari opererà certamente una rivoluzione nel gioco, ma senza che questa parta dalla partenza delle certezze di mister Ranieri.