Chiesa e soldi alla Roma: il Liverpool vuole il big giallorosso

I Reds vanno a caccia di rinforzi importanti per riscattare una stagione in chiaroscuro

Qualificatosi in Champions League solamente grazie al quinto slot conquistato dalle squadre inglesi, il Liverpool ha deciso di cambiare improvvisamente rotta, esonerando in tronco Arne Slot. A meno di clamorosi ripensamenti, il prossimo tecnico dei Reds sarà Andoni Iraola. Grazie all’ottimo lavoro svolto con il Bournemouth, l’allenatore basco aveva una lunga fila fuori la porta, ma la possibilità di approdare sulle rive del Merseyside ha demolito le speranze della concorrenza.

La rivoluzione rossa non riguarderà, tuttavia, solamente lo staff tecnico. Tra addi già sicuri (Konaté, Robertson e Salah) e altri molto probabili (Curtis Jones, Joe Gomez e Federico Chiesa), la dirigenza inglese dovrà reperire numerosi rinforzi sul mercato per riscattare una stagione decisamente deludente.

Per quanto riguarda la difesa, il Liverpool sta da tempo cercando un terzino di spinta, che sia in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Tra i profili tornati di moda in queste ore, c’è anche quello del nostro Wesley. Alla prima stagione europea, il 22enne brasiliano ha conquistato tutti alla Roma e la sua valutazione è già raddoppiata rispetto ai 30 milioni (bonus inclusi) versati nelle classe del Flamengo la scorsa estate.

Gli ultimi runors di calciomercato parlano anche di un possibile inserimento di Federico Chiesa nella trattativa per rientrare almeno parzialmente (15-20 milioni) della cifra cash necessaria per arrivare a Wesley, ma ad oggi il club giallorosso non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione offerte per il suo numero 43, ritenuto incedibile da Gian Piero Gasperini.