Non solo Scamacca-Dovbyk: salta lo scambio con la Juve

L’Atalanta ha rifiutato l’offerta della Roma che coinvolge l’attaccante ucraino

Tornato solamente nelle ultime due giornate di campionato dopo uno stop di quattro mesi, Artem Dovbyk è destinato a lasciare la Roma dopo due stagioni in giallorosso. L’attaccante ucraino sin dalla scorsa estate non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini e la dirigenza romanista ha già provato ad offrirlo all’Atalanta in cambio di Gianluca Scamacca.

Un’operazione che, secondo il Corriere della Sera è subito tramontata. Per non fare minusvalenza, a Trigoria non possono accettare offerte inferiori ai 20 milioni di euro ma è difficile trovare acquirenti a cifre simili dopo una stagione così deludente.

Ecco perché nella Capitale stanno provando a percorrere anche la strada del prestito o, appunto, dello scambio. Quella tentata con i bergamaschi non è stata l’unica mossa fatta dalla Roma.

Sfruttando il fatto che alcuni intermediari anche di recente lo hanno proposto alla Juve, con i bianconeri è stato sondato il terreno in merito ad una possibile operazione con Teun Koopmeiners, ma la Vecchia Signora ad oggi considera più operazioni slegate per il centrocampista olandese, da almeno 30 milioni di euro.