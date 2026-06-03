Da Mancini a Solet: Roma-Inter rivoluziona la difesa

Il cortocircuito per la difesa ridefinisce le strategie delle due squadre, a caccia di occasioni invitanti con cui far saltare il banco

Mancini, Solet e Muharemovic: sono questi i tre nomi attorno a cui ruotano la maggior parte delle trame difensive delle big di Serie A, a caccia di occasioni importanti in una sessione di mercato che si preannuncia piuttosto scoppiettante.

In attesa di conoscere il futuro di Evan Ndicka, per il quale non saranno comunque accettate offerte inferiori ai trenta milioni di euro, la Roma si interroga sulla situazione legata al centrale italiano.

Uno degli artefici della risalita Champions dei giallorossi, il “Mancio” non ha ancora trovato l’accordo con la Roma per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027. Una situazione – quest’ultima – monitorata da molto vicino da chi potrebbe far saltare il banco nel caso in cui si concretizzassero i presupposti giusti.

A tal proposito ,secondo quanto riferito da Sky, l‘Inter non ha smesso di pensare al difensore della Roma e ne starebbe caldeggiando l’acquisto qualora non riuscisse a chiudere per Solet.

Del resto l’interesse nerazzurro per il difensore italiano non è una novità visto che già nelle scorse settimane il club meneghino aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire il da farsi; da capire, però, quali saranno le mosse future di uno scenario sicuramente magmatico.