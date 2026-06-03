Una batosta dopo l’altra per il Milan: ha scelto la Roma

Dopo la mancata qualificazione in Champions proprio a vantaggio della Roma, i rossoneri perdono la battaglia di calciomercato

Dopo aver gettato al vento la Champions League con l’inaspettata sconfitta per 1-2 in casa contro il Cagliari, il Milan ha deciso di fare un vero e proprio repulisti, esonerando in un colpo solo Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani e Igli Tare e la lista potrebbe non finire qui.

In attesa di conoscere i nomi del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo, i rossoneri rischiano di rimanere molto indietro nelle trattative di calciomercato, rese ancora più complicate dalla mancata partecipazione alla Champions.

Tra le squadre pronte ad approfittarne c’è anche la Roma che, al contrario, dopo sette anni di assenza tornerà a disputare la massima competizione europea per club. Oltre ad un potere contrattuale maggiore, a Trigoria potranno contare su un nuovo fascino da abbinare al calcio offensivo di Gian Piero Gasperini soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi d’attacco.

Da tempi non sospetti sul taccuino anche di Milan e Tottenham, secondo Transferfeed Crysencio Summerville avrebbe già espresso una preferenza per la Roma. Secondo Leggo, decisiva potrebbe essere anche la presenza nella Capitale di Donyell Malen, che avrebbe già avuto più di una chiacchierata con il connazionale in forza al West Ham.