Solo cash o con lo scambio: la Roma risponde al Napoli | ASRL

Il calciomercato estivo sta già entrando nel vivo, con l’ennesimo round tra partenopei e giallorossi

In attesa di chiudere e ufficializzare l’arrivo di Tony D’Amico, la Roma non resta certo a guardare, consapevole che un immobilismo in questo periodo dell’anno vorrebbe dire ritrovarsi in uno spaventoso ritardo rispetto alla concorrenza sul calciomercato. Per non pagare un dazio troppo pesante in futuro, dalla Capitale già da tempo sono partite le prime chiamate per costruire la rosa del futuro.

Anche se tra i primi compiti dell’erede di Frederic Massara ci saranno i capitoli riguardanti i rinnovi e le cessioni, attraverso un continuo lavoro di scout e intermediari, il club giallorosso, su indicazione di Gian Piero Gasperini, ha già individuato e iniziato a contattare gli obiettivi principali per rinforzare la rosa.

Per quanto riguarda il ruolo di esterno, non è un mistero che in cima alla lista di Gasp figura il nome di Dodô. In scadenza con la Fiorentina il 30 giugno del 2027, il 27enne brasiliano piace da tempi non sospetti, con i primi contatti che risalgono addirittura alla scorsa primavera. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore bisogna registrare un ritorno di fiamma da parte del Napoli.

Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, tuttavia, la Roma non ha intenzione di mollare la presa e sta ragionando se coprire interamente col cash la cifra di 15 milioni di euro richiesta dai Viola o se provare ad inserire anche una contropartita tecnica, come Devyne Rensch. Nelle intenzioni del club, c’è la volontà di non andare troppo per le lunghe e di virare su altri obiettivi qualora si dovesse scatenare un’asta per Dodô.