Pioli o Sarri alla Roma? Ranieri ha già chiuso

Nuovo allenatore Roma, ormai tutte le indicazioni vanno verso un solo nome. E con Massimiliano Allegri anche Ranieri ha chiuso

La Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore. O forse è stato già scelto e si attende solamente l’annuncio ufficiale. Di certo Ranieri, nella conferenza stampa prima del Lecce, ha parlato quasi sapendo su chi cadrà la prossima scelta. Ma forse ha detto una bugia, chissà, non è dato a saperlo.

Una cosa però appare chiara da un po’ di giorni: la questione Gasperini sembra essere chiusa in maniera definitiva dopo appunto le parole di Sir Claudio. Quindi l’attuale tecnico dell’Atalanta, in uscita alla fine di questa stagione con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, non arriverà dalle parti di Trigoria. E quindi? Quindi è quasi una “caccia” all’uomo, con le ultime informazioni sulla questione che sono arrivate da Angelo Mangiante, giornalista di Sky, intervenuto a Radio Manà Manà Sport.

Nuovo allenatore Roma: Pioli è il favorito

“Per me quello di Pioli è il nome più credibile, il nome numero uno per poter essere chiamato” ha detto Mangiante. Che poi ha anche fatto un quadro sul nome di Massimiliano Allegri, accostato anch’esso con molta insistenza ai giallorossi. Chiudendo, però di fatto, almeno per il momento, a questa possibilità.

“La questione Allegri è ferma così come con Sarri: non ci sono contatti” ha confermato. E poi: “Pioli è un allenatore che piace a Ranieri per la situazione della Roma, serve un allenatore con esperienza che conosca la Serie A. Ho rifatto un check in chiave Sarri, non è stato contattato: lì è anche una questione se vogliamo di appeal che può avere nella testa Ranieri del futuro allenatore, anche sul piano della comunicazione, dell’approccio con il piede giusto. Allegri non è stato contattato”. Insomma, sembra tutto deciso verso un’unica e sola soluzione, quella di Pioli. L’attuale tecnico dell’Al-Nassr, come sappiamo, ha una clausola rescissoria che gli permetterebbe di salutare l’Arabia Saudita al termine di questa stagione. E la Roma ci sta pensando.