Freccia (giallo)rossa, Palestra per Wesley: gode chi si accontenta

La scelta di puntare sulla freccia del Cagliari coinvolge anche la Roma: il mosaico è completo
Autorevole rivelazione di una squadra che ha assunto sempre più consapevolezza dei propri mezzi di partita in partita, Marco Palestra rappresenta uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane.
Con l’Atalanta che parte da una base d’asta di 50 milioni di euro (bonus compresi), nella corsa al giocatore l’Inter deve fare i conti con numerosi club. In questo senso è la Premier League il campionato dal quale trapelano le maggiori minacce per i nerazzurri, chiamati ad anticipare (tra gli altri) le mosse di Manchester City e Newcastle.
Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, sia i Magpies che i Citizens non hanno affatto mollato la presa per l’esterno della Nazionale, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari.
Una notizia – quest’ultima – che tocca indirettamente anche la Roma, visto che le due compagini inglesi stanno monitorando con estrema attenzione anche il profilo di Wesley. Una girandola di esterni – insomma – destinato a far parlare molto di sé nelle prossime settimane.