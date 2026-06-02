Rinnovo Dybala, cambia tutto: accordo a sorpresa

La Roma ha cambiato le carte in tavola per il prolungamento della Joya

Sembrano lontane anni luce le dichiarazioni post Parma in cui Paulo Dybala parlava del derby contro la Lazio come la sua ultima partita all’Olimpico da romanista eppure non è passato nemmeno un mese. Anche grazie all’intervento di Gian Piero Gasperini (“ho messo Paulo a contatto diretto con i Friedkin”) a meno di clamorosi e imprevisti colpi di scena, i tifosi della Roma potranno vedere molti altri match de la Joya dagli spalti di casa.

Anche più del previsto, secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Stando alla rosea, infatti, l’accordo tra le parti è stato praticamente raggiunto con una base fissa attorno ai 2,5 milioni di euro e bonus legati anche alle presenze in campo, oltre che a obiettivi realizzativi come assist e gol.

La grande novità risiederebbe, tuttavia, nella durata del contratto. Vista la volontà di legare Dybala alla Roma del centenario, la proprietà avrebbe deciso di proporre un biennale al fantasista argentino, che si legherà così ai colori giallorossi fino al 30 giugno del 2028.

Che si tratti di due anni secchi o uno più uno, stando alla Gazzetta cambierebbe poco, visto che l’opzione per il secondo anno scatterebbe a condizioni sufficientemente facili da raggiungere.