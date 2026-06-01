Calciomercato Roma, svolta Greenwood: “Incontro in 24 ore”

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Il presidente ha in agenda un faccia a faccia per conoscere le intenzioni dell’attaccante inglese

È Mason Greenwood l’obiettivo principale di Gian Piero Gasperini per rinforzare le fasce offensive. Stregato dalle doti tecniche e realizzative dell’attaccante inglese, l’allenatore della Roma spera che i buoni rapporti tra giallorossi e Marsiglia possano facilitare la trattativa per l’ex Manchester United che, tuttavia, viene valutato non meno di 50 milioni di euro dai provenzali.

Mason Greenwood esulta dopo un gol
Calciomercato Roma, svolta Greenwood: “Incontro in 24 ore” (Ansa Foto) – asromalive.it

Obbligati a cedere entro il 30 giugno, i francesi dovranno versare il 40% del ricavato nelle casse dei Red Devils e sperano che si possa scatenare un’asta attorno all’ala 24enne, autrice di 26 gol e 11 assist in stagione. Oltre a Juventus, Atletico Madrid PSG, ormai da giorni si parla di alcune sirene provenienti dalla Turchia.

In casa Fenerbahçe, in particolare, dove le imminenti elezioni presidenziali stanno portando i candidati a puntare su cavalli di battaglia importanti per provare ad avere la meglio sull’avversario. Secondo Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi avrebbe deciso di passare all’azione in maniera concreta sull’attaccante britannico.

“Hakan Safi e Mason Greenwood avranno un incontro di persona nelle prossime 24 ore. Ieri hanno avuto un contatto su facetime e domani si incontreranno dal vivo. Lo scopo di Safi è di raggiungere un accordo con il calciatore prima delle elezioni e andare poi a trattare col Marsiglia nel caso in cui dovesse vincerle. Il Marsiglia vuole 50 milioni di euro“, ha dichiarato il giornalista turco su youtube.