Calciomercato Roma, svolta Greenwood: “Incontro in 24 ore”

Il presidente ha in agenda un faccia a faccia per conoscere le intenzioni dell’attaccante inglese

È Mason Greenwood l’obiettivo principale di Gian Piero Gasperini per rinforzare le fasce offensive. Stregato dalle doti tecniche e realizzative dell’attaccante inglese, l’allenatore della Roma spera che i buoni rapporti tra giallorossi e Marsiglia possano facilitare la trattativa per l’ex Manchester United che, tuttavia, viene valutato non meno di 50 milioni di euro dai provenzali.

Obbligati a cedere entro il 30 giugno, i francesi dovranno versare il 40% del ricavato nelle casse dei Red Devils e sperano che si possa scatenare un’asta attorno all’ala 24enne, autrice di 26 gol e 11 assist in stagione. Oltre a Juventus, Atletico Madrid e PSG, ormai da giorni si parla di alcune sirene provenienti dalla Turchia.

In casa Fenerbahçe, in particolare, dove le imminenti elezioni presidenziali stanno portando i candidati a puntare su cavalli di battaglia importanti per provare ad avere la meglio sull’avversario. Secondo Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi avrebbe deciso di passare all’azione in maniera concreta sull’attaccante britannico.

“Hakan Safi e Mason Greenwood avranno un incontro di persona nelle prossime 24 ore. Ieri hanno avuto un contatto su facetime e domani si incontreranno dal vivo. Lo scopo di Safi è di raggiungere un accordo con il calciatore prima delle elezioni e andare poi a trattare col Marsiglia nel caso in cui dovesse vincerle. Il Marsiglia vuole 50 milioni di euro“, ha dichiarato il giornalista turco su youtube.