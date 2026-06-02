Svolta nell’affare: torna subito alla Roma

La volontà del diretto interessato segna un autorevole turning point per il suo futuro: le carte sono state svelate

In attesa di affondare il colpo per i tanti obiettivi cerchiati in rosso, la Roma sta esplorando diverse piste di mercato; in tal senso, oltre al tema riguardante i diversi giocatori in odore di rinnovo, occhio anche ai possibili cavalli di ritorno.

Uno scenario – quest’ultimo – che a sorpresa potrebbe riguardare Anass Salah-Eddine. Atterrato nella Capitale nel gennaio 2025, l’esterno si è trasferito al Psv dodici mesi fa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Alla luce dei buoni spunti offerti dal ragazzo nell’arco della sua permanenza in Eredivisie, il club olandese sarebbe anche pronto a versare nelle casse della Roma gli otto milioni di euro pattuiti un anno or sono; la volontà del giocatore, però, potrebbe far clamorosamente saltare l’affare.

Secondo quanto riferito da De Telegraaf, infatti, Salah-Eddine non avrebbe ancora trovato l’accordo economico con il Psv, pronto a far ritorno a Roma per giocarsi le sue carte nel corso del ritiro estivo. Saranno insomma la volontà di Gasperini e le nuove, possibili trame di mercato a dirottare il futuro del classe 2002 in una direzione o nell’altra.