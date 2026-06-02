Conte allenatore e Greenwood primo acquisto: il sì spaventa la Roma

La scelta di puntare sull’ex tecnico del Napoli apre le porte ad un clamoroso effetto domino: ecco tutti gli sviluppi

Il nome che continua ad aleggiare con maggiore frenesia dalle parti di Trigoria è sicuramente quello di Mason Greenwood. L’attaccante di proprietà del Marsiglia è infatti destinato a lasciare la Ligue 1 per immergersi in una nuova esperienza; la destinazione, però, continua a rappresentare un enigma ancora tutto da sciogliere.

Muovendo i primi passi con l’entourage del ragazzo, la Roma ha lanciato un segnale inequivocabile ad una concorrenza che, però, è più folta che mai. Oltre all’Atletico Madrid è infatti il Fenerbahçe il club maggiormente disposto a far saltare il banco per l’esterno offensivo inglese che rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta.

A riferirlo è il giornalista Yagiz Sabuncuoglu che spiega come Greenwood non abbia affatto chiuso le porte al corteggiamento dei gialloblù di Istanbul, intenti a negoziare con un Marsiglia che non accenna a schiodarsi dalla richiesta di 50 milioni di euro fatta trapelare nelle ultime settimane.

Con la disponibilità di massima del giocatore, il Fenerbahçe conta di approfondire i dialoghi a stretto giro di posta per costruire una squadra galattica. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, la rivoluzione tecnica della squadra turca comprenderà anche la guida tecnica con Hakan Safi pronto a fare follie per portare Antonio Conte in Turchia.

Sarà proprio Conte ad allenatore Greenwood? Ipotesi affascinante, difficile ma tutt’altro che inverosimile. Staremo a vedere cosa succederà.