L’accordo sblocca la cessione: dal Milan alla Roma

La scelta fulminea non può non essere valutata dai rossoneri e dai giallorossi, pronti a capire i margini di manovra

La ricerca di calciatori forti sia da un punto di vista tecnico che sul piano del carisma e della leadership sta orientando in maniera netta le mosse di mercato di una Roma molto attenta a capitalizzare eventuali occasioni.

A tal proposito, in un mosaico ancora tutto da comporre e chiaramente dipendente dalle possibili uscite, anche i giallorossi si sono iscritti nella corsa ad Arne Engels. Il centrocampista del Celtic FC, resosi protagonista di una stagione scintillante valsa la vittoria del titolo al fotofinish, ha calamitato l’interesse di molti club in giro per l’Europa.

Unitosi recentemente all’agenzia DWMA che ha iniziato a curarne gli interessi, il belga sarebbe finito nel mirino (anche) della Roma, pronta a giocarsi le sue carte al cospetto di una concorrenza comunque piuttosto folta.

Come riferito da TransferFeed, che si riallaccia a quanto rivelato da Sacha Tavolieri, diverse compagini di Premier League e di Serie A, tra cui Milan e Lazio, potrebbero dar vita ad un duello di mercato particolarmente vibrante per il giocatore.

Ancora allo stato embrionale, non è infatti escluso che i primi sondaggi esplorativi possano aprire le porte ad una vera e propria asta per Engels. Grazie ad una stagione chiusa con sette gol e sei assist all’attivo, il ragazzo farà sicuramente parlare di sé.