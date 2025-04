De Rossi torna in Champions: accordo col grande ex

De Rossi torna in Champions: le ultime notizie parlano di un contatto con il grande ex giallorosso. Conferme sulle parole di Daniele

Nelle ultime uscite ufficiali, Daniele De Rossi, ha ribadito un concetto: presto tornerà a fare il suo lavoro, vale a dire quello dell’allenatore. Ne è convinto e chissà, magari ha già avuto qualche contatto oppure qualche rassicurazione per parlare in questo modo.

E, a conferma di questo, arrivano le indiscrezioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Come sappiamo, inoltre, se DDR dovesse realmente trovare squadra, anche per la Roma sarebbe un bel risparmio visto che ha firmato un contratto valido ancora per due anni e poco meno di sei mesi. Quindi i Friedkin sarebbe ben felici, ne siamo certi, di trovare un accordo con una stretta di mano e toglierlo al momento dal proprio libra paga. Detto questo, andiamo a vedere dove potrebbe andare ad allenare De Rossi.

De Rossi torna in Champions: contatti con il Marsiglia

Secondo il quotidiano romano il futuro di De Zerbi – amico di De Rossi – sulla panchina del Marsiglia non è sicuro. E il direttore sportivo, da quelle parti, è un altro che con DDR ha avuto molto a che fare. Parliamo di Benatia, ex difensore dei giallorossi, che al momento dirige il mercato nella squadra che ha il compito di arrivare seconda in Ligue 1. E lo stesso marocchino avrebbe avuto appunto dei contatti esplorativi con De Rossi.

“Per il momento è solo un’idea, da approfondire, ma domani chissà” scrive ancora il giornale. Quindi DDR potrebbe passare da essere un presidente, come sappiamo dell’Ostiamare, squadra che ha rivelato nei mesi scorsi, a di nuovo un allenatore. Di una squadra decisamente importante, che punta alla qualificazione alla prossima Champions League. Pista da seguire, senza dimenticare che in Italia si è parlato con molta insistenza della Fiorentina.