Dybala si riprende la Roma: c’è la data del rientro

Dybala si riprende la Roma: dopo l’operazione stabiliti anche i tempi di recupero. Ecco quando la Joya tornerà in campo senza nessun pensiero. E si valuta il rinnovo

Paulo Dybala, come sappiamo, la stagione l’ha chiusa. E la prima volta senza di lui a Lecce è filata liscia visto che la Roma è riuscita a prendersi i tre punti grazie alla rete di Dovbyk. Mancherà, la Joya, in questo finale di campionato, lo sappiamo. Mancherà perché le sue qualità tecniche dentro la rosa dei giallorossi non ce le ha nessuno.

L’operazione è andata bene: l’intervento chirurgico è ormai alle spalle e, come svela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il giocatore ha già abbandonato le stampelle e cammina bene. Il tendine lesionato rimosso a Londra non ha dato nessun problema. E sempre secondo il quotidiano in edicola questa mattina c’è già la data del rientro.

Dybala si riprende la Roma: torna a giugno

“Tornerà in campo prima di settembre” si legge e “tra poche settimane tornerà a correre”. “Paulo sarà pronto per il ritiro dopo le vacanze, tornerà prima in Italia ad allenarsi già a fine giugno“. Inoltre, viene messo nero su bianco, Dybala dopo questo tipo di operazione potrebbe anche permettergli di tornare in campo prima, ma senza nessun impegno ufficiale accelerare i tempi non sarebbe di certo cosa buona e giusta, meglio aspettare e non rischiare davvero nulla da qui alla fine dell’anno. Meglio averlo al cento per cento per l’inizio della prossima stagione.

E l’operazione, inoltre, è stata scelta anche per un altro motivo: dopo il 2026, quando il contratto in essere scadrà, la volontà sua e della Roma è quella di continuare insieme. Adesso invece Paulo potrà sicuramente tornare a lavoro senza pensieri, al massimo, quando sarà. E pensare, quindi, anche al futuro in giallorosso per un anno ancora rispetto a quello che adesso è il suo accordo.