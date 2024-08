Leao al posto di Chiesa: accordo già raggiunto

Rafa Leao al posto di Federico Chiesa in un intrigo di mercato che può infiammare questi ultimi giorni dell’estate: c’è un accordo raggiunto

Il giocatore del Milan non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione contro il Torino, ma è tornato prepotentemente alla ribalta sul mercato per una proposta da parte di una big europea. Meglio lui di Chiesa per la fascia sinistra.

Il mercato si avvia verso la chiusura con ancora molto da dire. In giro per l’Europa ci sono almeno sei-sette squadre di blasone che devono completare la rosa. Una di queste è di certo il Barcellona, affidato per questo nuovo corso a Flick. L’ex allenatore del Bayern Monaco ha iniziato la stagione con il piede giusto, battendo 1-2 il Valencia a domicilio. Una doppietta di Lewandoski ha permesso ai blaugrana di togliersi un match molto complicato e di partire bene. In realtà l’ambiente catalano non è troppo sereno visto che manca ancora un acquisto mediaticamente importante. Tutti gli sforzi si erano concentrati su Nico Williams, grande protagonista con la Spagna agli ultimi Europei.

L’idea del presidente Laporta era quella di ricostruire l’accoppiata con Yamal come in nazionale, ma l’Athletic Bilbao è stato irremovibile. Il gioiello di casa non si vende e ora Deco deve guardare altrove per regalare un pezzo da 90 al suo allenatore. Ecco quindi che torna d’attualità la nostra Serie A, non in tema di acquisti ma di cessioni. Sul piatto c’è sempre Federico Chiesa, che la Juve vorrebbe cedere all’estero, per non andare a rinforzare una diretta concorrente.

Il Barcellona piomba su Leao: Flick lo preferisce a Chiesa sulla fascia sinistra

Chiesa non è però il preferito del Barcellona nel ruolo di ala sinistra. Quello è il reparto di campo che Flick intende potenziare e come obiettivo numero uno c’è Rafa Leao. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana si sono messi in testa di tentare l’assalto all’ala rossonera, ritenuto la perfetta alternativa a Nico Williams.

Il problema è convincere i rossoneri, visto che in poco più di una settimana diventerebbe difficile poter trovare un sostituto all’altezza. Nel modulo di Paulo Fonseca gli esterni d’attacco sono di fondamentale importanza e uno come Leao esprime forza e tecnica da vendere. Certo se il giocatore dovesse aprire al trasferimento le cose cambierebbero di colpo. Laporta tiene sempre vive le alternative, che rispondono al nome di Chiesa e di Koman.