Mercato bloccato dall’UEFA: debito choc e denuncia ufficiale

Arriva una possibile mazzata per la big: la denuncia è ufficiale e si rischia il blocco del mercato. Con un debito del genere si va incontro anche ad altre sanzioni

Vicende di mercato piuttosto delicate che riguardano una big a livello europeo e che potrebbero portare la UEFA a prendere una decisione choc. Sono ore caldissime per il calciatore più forte dell’ultimo periodo.

Si tratta del trasferimento di mercato più importante di questa finestra estiva. Il Real Madrid ha messo a segno il colpo che sognava ormai da almeno tre anni, ovvero Kylian Mbappé. Il giocatore più forte nella squadra più forte, un grande classico del calcio europeo. L’inseguimento al fuoriclasse francese è durato a lungo, considerando che il Psg si è messo di traverso più di una volta, bloccando tutto e allungando il contratto del suo campione. Alla fine, però, i soldi e il prestigio dei Blancos hanno fatto la differenza, coronando un matrimonio che tutti attendevano.

Questa volta Florentino Perez, a differenza di quanto avvenuto con Zidane o Cristiano Ronaldo, non ha dovuto sborsare cifre a due zeri per il cartellino, ma è riuscito a ottenere ciò che voleva a parametro zero. In realtà, come avviene nell’NBA, si è strapagato il contratto del “free agent”, con cospicui bonus alla firma che superano di gran lunga un normale valore di mercato. Si parla di una cifra attorno ai 100 milioni per far “entrare” Mbappé nel nuovo mondo Merengues.

Mbappé porta il Psg in tribunale: all’appello mancano 55 milioni di euro

Ora però arriva una pesante accusa dalla Francia, riportata da un quotidiano prestigioso come Le Monde, che parla di accordi non rispettati tra il PSG e Mbappé. Il calciatore francese sembrerebbe vantare un credito di 55 milioni di euro con il suo ex club. Soldi mai versati che potrebbero avere delle conseguenze piuttosto gravi per i campioni d’Oltralpe. Attraverso il board del Financial Fair Play i parigini rischiano di subire (se le accuse fossero fondate) un blocco di mercato di diverse sessioni.

Inoltre non è da escludere che si possa arrivare anche al ritiro della licenza Uefa per la partecipazione alle coppe europee. Insomma un’autentica mazzata che incombe come una spada di Damocle sulla testa di Al-Khelaifi. Vedremo se il proprietario qatariota riuscirà a sistemare tutto prima che il caso deflagri in tutta la sua interezza.