Bye bye Cristante: 20 milioni e addio Roma

Bye bye Cristante. La Roma è attivamente impegnata nell’ultima decade utile per chiudere diverse trattative in entrata ed in uscita. Tra le quali anche l’azzurro di Luciano Spalletti.

L’appuntamento è fissato per domenica 25 agosto allo Stadio Olimpico, ore 20.45. La Roma di Daniele De Rossi affronterà l’Empoli nel suo secondo impegno di campionato dopo l’esordio non completamente positivo contro il Cagliari.

C’è già chi intravede la sagoma della Juventus all’orizzonte, la madre di tutte le sfide, che marcherà il terzo turno della nostra Serie A. La Juventus è, però, ancora lontana. Occorre prima pensare alla sfida contro i toscani nonché a chiudere al meglio un mercato già importante. La sessione estiva di calciomercato ha riproposto una Roma protagonista di scelte, ed acquisti, di assoluto spessore. Investimenti cospicui che danno ancor più l’idea di una proprietà proiettata verso un futuro di crescita, e non soltanto di natura economica. C’è pertanto un mercato da ultimare con delle uscite necessarie sia per sfoltire una rosa al momento fin troppo ampia e sia per far rientrare capitali utili da reinvestire per gli ultimi colpi in entrata.

Bye bye Cristante. Per 20 milioni saluta la Roma

Possibili nuovi ingressi, da Assignon a Djalò, ma anche possibili, e necessarie, partenze. Se vi sono profili ormai fuori dal progetto di Daniele De Rossi quali Karsdorp o Shomurodov, nella rosa giallorossa vi sono elementi di primo piano che potrebbero essere ceduti soltanto alle condizioni economiche dettate dalla Roma.

E’ il caso del centrocampista giallorosso, Bryan Cristante. Come ci fa sapere Il Corriere dello Sport, il classe 1995 di San Vito al Tagliamento è sempre un titolare quasi inamovibile nell’undici del tecnico giallorosso. e per questo partirà solo e soltanto se verrà soddisfatta la richiesta economica della Roma, Il club giallorosso valuta il suo centrocampista non meno di 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe intendersi come base per l’apertura di una trattativa. Bryan Cristante è anche un nazionale azzurro e questo non è un dettaglio trascurabile in sede di valutazione.

La Roma valuta offerte per i suoi giocatori in uscita perché il suo mercato valuta nuove entrate.