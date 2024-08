Chiesa in un nuovo campionato. E’ arrivato il giorno dell’esordio ufficiale della nuova Juventus di Thiago Motta. Novità in arrivo sul numero sette bianconero.

Il gran giorno è arrivato. Da anni non si attendeva una partita di esordio in campionato della Juventus con tanto entusiasmo mescolato ad una preoccupazione che si può toccare con mano. Il mercato bianconero se fin qui, da un lato, ha lanciato messaggi incoraggianti per via di alcuni acquisti di qualità, dall’altro ha lasciato sul campo perplessità per via della ‘politica’ estiva seguita da Cristiano Giuntoli.

Le scelte del direttore tecnico bianconero non hanno convinto tutti e, soprattutto, non hanno convinto sempre. Giocatori fuori dal progetto tecnico messi immediatamente da parte in attesa di essere ricollocati altrove salvo poi, come nel caso di Weston McKennie, rientrare nel gruppo prima squadra. La vicenda poi che ha come protagonista Federico Chiesa ha avuto, principalmente. il merito di spaccare nuovamente la tifoseria bianconera riunita faticosamente durante il ritiro proprio da Giuntoli e Motta. Società e tecnico hanno deciso, di comune accordo, che l’esterno bianconero debba necessariamente essere ceduto. Motivi tecnici ed economici si miscelano in maniera tale da non poter lasciare spazio ad alternativa. Thiago Motta lo ha ribadito con poche, ma chiare, parole anche alla vigilia dell’esordio in campionato della Juventus.

Chiesa in un nuovo campionato. La Premier League lo aspetta

Federico Chiesa e quel contratto che scadrà a giugno 2025 che lo ha trasformato, in un attimo, in un’occasione di mercato irripetibile. La Juventus ha deciso di cederlo e l’attaccante di Genova, insieme al suo agente, Fali Ramadani, sta studiando la soluzione migliore in vista della prossima stagione.

C’è chi parla ancora di Italia e di Serie A. Inter, Milan e Roma sono interessate al 27enne figlio d’arte. Il Barcellona nelle ultime ore ha effettuato molto più di semplici sondaggi esplorativi. Da oltre Manica, però, non sono da meno. Anzi. A confermarlo fourfourtwo.com, che evidenzia come una buona parte della Premier League abbia occhi ed orecchie rivolte a Torino, sponda Juventus. L’elenco è impressionante e parte dal Liverpool, per passare poi al Manchester United, al Chelsea, al Newcastle fino al Tottenham. Ma la lista non è ancora completa. Manca infatti la società che sembra più determinata ad acquistare Federico Chiesa, ovvero l’Arsenal di Mikel Arteta. Un profilo come il numero sette bianconero, acquistabile ad un prezzo di saldo, è un’opportunità per il club londinese che vuole lanciare nuovamente la sfida al Manchester City per la conquista della Premier League. La fila per acquistare l’attaccante bianconero diventa pertanto sempre più lunga. La Juventus la sua scelta l’ha fatta. Adesso tocca a Federico Chiesa.