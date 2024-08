Dybala regalato all’Arabia: cifra ridicola alla Roma per il cartellino del giocatore. Anche se i giallorossi non hanno ricevuto ancora nessuna offerta. Le ultime

Attesa. Solamente questo. Attesa di capire il futuro di Paulo Dybala. Il giocatore giallorosso ancora non ha preso una decisione, nonostante il club, almeno stando a quello che viene raccontato, non si opporrebbe ad un addio.

L’offerta dell’Al-Qadsiah, club neo promosso nel massimo campionato arabo, è clamorosa, una di quelle che fanno tremare i polsi: secondo le informazioni che pochi minuti fa sono state riportate da Gianluca Di Marzio, il giocatore della Roma, accettando la proposta, potrebbe andare a guadagnare 75milioni di euro in 3 anni. Una cifra importante, quasi folle oseremmo dire, e che cambierebbe totalmente la vita non solo di Paulo e della moglie Oriana, ma anche di tutti quelli che potrebbero essere gli eredi. Insomma, c’è da fare una scelta quasi di vita. Anche se fino al momento sono state comunque diverse le reticenze dell’argentino.

Addio Dybala, la cifra alla Roma

E alla Roma? Come sappiamo la clausola rescissoria di 12milioni di euro che pendeva sul contratto è scaduta lo scorso 31 luglio. E gli arabi, sempre secondo la fonte citata prima, potrebbero versare un indennizzo nelle casse giallorosse. Si parla di circa 3 milioni dei euro ai quali vanno aggiunti dei bonus per arrivare a un totale che si dovrebbe aggirare intorno ai 5-6 milioni.

I capitolini comunque, almeno per il momento, non avrebbe ricevuto delle offerte ufficiali, quindi sono in attesa di capire quali sono le prossime mosse del club che ha messo nel mirino la Joya e che evidentemente sta facendo davvero di tutto per riuscire a portarlo dall’altra parte del mondo. Attesa, quindi, come dicevamo prima. E niente più. Anche se un addio – almeno così si pensa – potrebbe anche sbloccare qualche altro colpo in entrata. Il tempo comunque stringe, anche se in Arabia il mercato rimarrà aperto. Ma se la Roma vuole trovare un sostituto allora dovrà accelerare.