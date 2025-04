Nuovo allenatore in Serie A: la Roma brucia il Milan

Altra affascinante pista nella scelta del tecnico che prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: Milan anticipato

Mentre le cronache di campo fanno registrare una sempre più appassionante lotta per i posti nell’Europa che conta – ma anche per un piazzamento che possa garantire quanto meno l‘Europa League o la Conference – la Roma tenta di stringere il cerchio intorno alla figura di Mister X: ovvero di colui che raccoglierà la non facile eredità lasciata da Claudio Ranieri.

Il tecnico di San Saba, che continua ad allontanare qualsivoglia invito di restare alla guida della squadra – davvero eccezionale il bilancio del 73enne, che sarebbe primo in classifica se questa tenesse conto del solo girone di ritorno – sta contribuendo, col suo carisma e il suo dialogo attivo – alla decisione sulla misteriosa figura destinata a prendere il suo posto tra qualche settimana.

La telenovela continua ad arricchirsi di colpi di scena quotidiani. Nelle ultime ore sembrerebbe svanita del tutto la pista Ancelotti, col tecnico di Reggiolo che potrebbe essersi già accordato col Brasile per il prestigioso incarico di CT della Seleçao.

Contestualmente, non si starebbero muovendo granché le trattative che avrebbero dovuto portare nella Capitale Stefano Pioli o Maurizio Sarri, mentre dalla Spagna è stata lanciata poche ore fa – prima del clamoroso black out elettrico che ha messo in ginocchio il paese – l’indiscrezione su dei contatti già avviati tra il club giallorosso e Xavi Hernandez in vista di un possibile matrimonio con l’allenatore catalano.

Giusto nella serata di ieri, ecco un altro affascinante nome, già accostato mesi fa alla Roma, che torna in lizza per la successione di Ranieri: un profilo che avrebbe già la benedizione di Sir Claudio.

Fabregas, riecco la Roma: contatti avviati

Forte, dopo la vittoria casalinga col Genoa, di una salvezza conquistata ora col Como anche aritmeticamente, il rampante Cesc Fabregas può sedersi al tavolo libero da ‘urgenze di classifica’ ad ascoltare l’illustrazione del progetto giallorosso.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il catalano – già oggetto della stima di Ranieri e nome che era stato avvicinato alla Roma qualche mese fa – piace non poco. Finito anche nel mirino del Milan, anch’esso a caccia di un nuovo tecnico, l’ex stella di Barcellona ed Arsenal avrebbe già avuto dei contatti con Ghisolfi, senza però sciogliere le riserve sul suo futuro.

Il progetto di restare, magari per tanti anni, alla guida del club lariano per costruire una realtà ‘stile Atalanta’ è probabilmente ancora centrale nella testa del giovane mister, lusingato dall’interesse mostrato dai capitolini. Con il citato Pioli e Francesco Farioli, attuale tecnico dell’Ajax, rilanciati dal giornalista come piste ancora in piedi ma lontane da una qualsivoglia definizione di un accordo, le quotazioni di Fabregas alla Roma sembrano in netto rialzo.