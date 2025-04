Juve e Roma, accordo chiuso con Pioli: ecco dove allenerà

Juventus e Roma, accordo chiuso con Pioli: il tecnico dell’Al-Nassr, secondo le ultime informazioni, ha deciso dove allenerà. La sua scelta

Stefano Pioli è il tecnico che è stato accostato con molta insistenza nel corso delle ultime settimana come possibile erede di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Ma anche la Juventus, come sappiamo, lo avrebbe messo nel mirino. Con Tudor il rapporto si potrebbe chiudere alla fine di quest’anno e Giuntoli è alla ricerca di un allenatore esperto che possa riportare il club a lottare per vincere il campionato. Cosa che con Motta non è successa.

L’ex Milan è all’Al Nassr di Ronaldo. Ha una clausola rescissoria nel suo contratto che al termine di questa stagione lo potrebbe liberare. La chiamata dall’Italia, per un ritorno nel massimo campionato, potrebbe essere determinante. O almeno questa era la sensazione nel corso degli ultimi giorni. Le notizie che arrivano però dall’Arabia Saudita, e riportate in questo caso dal porta arriyadiyah.com, vanno tutte verso un’altra direzione.

Juventus e Roma: niente Pioli. Ha preso una decisione

“Una fonte privata ha rivelato che l’italiano Stefano Pioli, allenatore dell’Al-Nassr, non vede l’ora di continuare ad allenare il club saudita fino alla scadenza del suo contratto, che durerà fino all’estate del 2026″. Questo si legge sul sito citato prima che dà, pure, ulteriori dettagli su questa scelta del tecnico.

“Pioli dovrebbe guadagnare 11 milioni di euro la prossima stagione e, secondo la stessa fonte, avrebbe espresso il desiderio di continuare il suo percorso con l’Al-Nassr e di non andarsene nell’estate del 2025. Nonostante l’interesse di diversi importanti club italiani, la fonte ha confermato che Pioli, vincitore del campionato italiano con il Milan nel 2022, non sta attualmente dando priorità al ritorno in Italia, preferendo concentrarsi sul suo percorso con l’Al Nassr”. Insomma, un altro anno dall’altra parte del Mondo per Pioli che sa benissimo che queste cifre che i sauditi gli garantiscono non le potrebbe mai guadagnare in Italia. Se così fosse, soprattutto per la Roma, sarebbe un bel problema visto che, secondo le ultime informazioni, in cima alla lista ci sarebbe proprio Pioli.