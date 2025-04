Accordo ufficiale con Ancelotti: volo prenotato per la firma

Accordo ufficiale con Ancelotti. L’avventura sulla panchina del Real Madrid si sta per concludere ma per il tecnico emiliano è pronta una nuova sfida.

Il ‘Classico‘ di Spagna è stato fatale. La finale di Coppa del Re tra il Barcellona ed il Real Madrid poteva rappresentare il capitolo finale della storia di Carlo Ancelotti con i Bianchi di Spagna.

La sconfitta è arrivata. L’addio al Santiago Bernabeu ancora no. Occorreranno ancora altri passaggi formali dove i protagonisti saranno il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez ed il tecnico di Reggiolo. Una separazione dolorosa per entrambe le parti, ma inevitabile dal momento che in questa stagione il club campione d’Europa ha fallito tutti i suoi obiettivi. Soccombere poi più volte, nella medesima stagione, al Barcellona, è un’umiliazione che non può rimanere impunita. A stretto giro di posta sarà Carlo Ancelotti a pagare dazio. E chissà che la prossima estate Florentino Perez non decida di mettere anche qualche deludente big madridista sul mercato.

Accordo ufficiale con Ancelotti. Sarà Brasile

Intanto Carlo Ancelotti incassa la delusione per l’amara stagione. Nemmeno uno dei tecnici più vincenti può vincere sempre. Il bello, però, di chiamarsi Carlo Ancelotti è che praticamente non esistono periodi di disoccupazione.

Quando terminerà la sua avventura al Real Madrid per il tecnico italiano è già pronta un’altra panchina. La più ambita e ricca di fascino. A confermarlo è l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul suo profilo X scrive: “Carlo Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinché l’italiano diventi allenatore della Seleçao per il Mondiale 2026. Accordo valido da giugno, NON dopo la Coppa del Mondo per club“. A sottolineare quanto, in questa vicenda, il fattore tempo abbia giocato un ruolo fondamentale per la federazione brasiliana, è l’ulteriore precisazione di Fabrizio Ramano: “La Federazione brasiliana si aspetta che Carlo Ancelotti sia in campo già la prima settimana di giugno in rappresentanza della Seleçao. È sempre stata una condizione fondamentale per il Brasile: firmare prima della Coppa del Mondo per Club FIFA, senza la possibilità di aspettare fino a luglio“. Pertanto Carlo Ancelotti subito commissario tecnico del Brasile. La nazionale più prestigiosa del mondo affidata all’ex campione giallorosso. A Trigoria, per un po’, si è sognato il grande ritorno nella capitale.

Il Brasile, con la sua storia ed il suo ineguagliabile fascino, è arrivato prima.