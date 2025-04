Dal Milan alla Juve: lo pagano più del doppio

Dal Milan alla Juventus, il prezzo è più che raddoppiato nel giro di pochi mesi. Comunicazione già arrivata, le ultime di calciomercato.

Con una situazione in campionato ancora a dir poco cangiante e potenzialmente in grado di regalare sovversioni e sorprese nel corso di queste ultime quattro giornate, sono tante le squadre già attente e operanti in vista di un’estate che si appresta a fornire grandi cambiamenti a molteplici latitudini, in Italia e all’estero.

Anche il nostro campionato, soprattutto tra le fila più nobili, sarà sede di sovversioni e novità tra qualche settimana sul fronte delle panchine, coinvolgendo una pluralità di squadre. Più nello specifico, con una situazione Conte a Napoli non ancora chiarissima e destinata ad essere disambiguata solamente a fine corsa scudetto, Juventus, Milan e Roma sono tra le realtà che si apprestano a vivere mesi di grandi cambiamenti.

In quel di Milano, intanto, proseguono le valutazioni su Conceicao, arrivato in finale di Coppa Italia a discapito dell’Inter, già sconfitta a inizio anno in Supercoppa, quando il nuovo allenatore portoghese esordì nel migliore dei modi durante i primi giorni del suo operato. A Via Aldo Rossi, però, i dirigenti rossoneri dovranno essere in grado di prendere una decisione ponderata e precisa sulla sua posizione, prima di iniziare un calciomercato che tanti intrecci potrebbe avere anche con altre squadre.

20 milioni per Diego Moreira, Juventus avvisata: prezzo raddoppiato

Ne sa qualcosa la stessa Roma, club con il quale si intratterranno dialoghi e trattative e dialoghi relativi alla permanenza di Abraham a Milano e, in modo slegato, alla posizione di Saelemaekers nella Capitale, dopo la bella stagione fin qui avuta sotto Claudio Ranieri, in prestito. Anche la Juventus, che potrebbe altresì salutare Tudor dopo questa fase di traghettamento, è coinvolta però in questioni rossonere, più e meno fresche.

Uno dei nomi in grado di tessere un filo rosso la scorsa estate tra le due società è stato certamente quello di Pierre Kalulu, distintosi per un bell’impatto in quel di Torino, dove pare ormai aver ottenuto la fiducia dei più. In queste ore, come riferisce il giornalista Mirko Di Natale, va però anche tenuto presente un altro scenario, relativo ad un nome che, soprattutto negli anni addietro, era stato accostato al Milan, ora finito sui taccuini di Giuntoli e colleghi.

Ci riferiamo a Diego Moreira, eclettico esterno dello Strasburgo e della Nazionale portoghese Under 21, in grado di attirare gli interessi di tanti club europei grazie alle sue prestazioni in Alsazia. Il giocatore, così come lo stesso club, intendono proseguire l’avventura insieme, con la Juventus che non ha però approfondito i dialoghi. Lo Strasburgo, dal proprio canto, dopo averlo pagato 9 milioni di euro la scorsa estate, chiede per una sua cessione circa 20 milioni. Prezzo praticamente raddoppiato nel giro di pochi mesi, grazie alle prestazioni e i margini di crescita evidenti di Moreira.