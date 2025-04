Calciomercato Roma, il voltafaccia del mister spiazza il club

Calciomercato Roma. La formazione di Claudio Ranieri continua a mietere successi e punti preziosi in classifica. Dal mercato arrivano novità.

La Roma che sbanca San Siro fa sognare i suoi tifosi. Ed il mercato è sempre lì, pronto a regalare indiscrezioni. Novità sembrano giungere da oltre Manica.

Il Liverpool di Arne Slot ha conquistato la sua 20esima Premier League. Una stagione esaltante per i Reds e per il suo profeta olandese capace di far dimenticare nientemeno che una leggenda come Jurgen Klopp. 82 punti in classifica ed un eloquente +15 sull’Arsenal. La formazione guidata da Mikel Arteta, è semifinalista di Champions League, esattamente non l’ultima arrivata. Grazie a questo successo i Reds eguagliano il Manchester United come club più vincente della Premier League. Il Manchester United, dal canto suo, ha vissuto un’altra stagione tribolata. Partito anch’esso con un tecnico olandese, Erik ten Hag, in seguito ai deludenti risultati di inizio stagione è stato poi costretto al cambio di guida tecnica in piena corsa. Al posto del tecnico orange ecco approdare sulla panchina dei Red Devils il portoghese Ruben Amorim.

La classifica della Premier League vede ora il Manchester United lontanissimo dalle posizioni che contano.

Calciomercato Roma e l’affare Casemiro

Il Manchester United punta alla conquista dell’Europa League. Per ritornare ad alzare un trofeo che permetterebbe, inoltre, al club inglese di disputare la prossima Champions League.

Ruben Amorim intende puntare sui migliori giocatori che ha a disposizione. Tra questi è ritornato in auge il centrocampista brasiliano Casemiro. Classe 1992, con 5 Champions League in bacheca conquistate con il Real Madrid, Casemiro non sempre goduto della stima incondizionata di Amorim. Anzi. La conferma arriva direttamente da footballinsider247.com, che ci ricorda come nel primo periodo sulla panchina del Manchester United il tecnico portoghese sembrava non accorgersi del 33enne brasiliano. Da quel momento sono iniziate le voci di un Casemiro pronto a lasciare il Manchester e la Premier League.

Sono di quel periodo le voci che hanno accostato l’ex Real Madrid alla Roma. Ora, però, in un momento decisivo per la stagione dei Red Devils, Ruben Amorim si è ricreduto sul suo centrocampista. Il tecnico portoghese lo ha utilizzato con frequenza e Casemiro lo ha ripagato diventando una delle pedine fondamentali della sua formazione. Nonostante ciò il Manchester United è pronto a mettere sul mercato Casemiro. Il centrocampista brasiliano ha un solo anno di contratto ed uno dei giocatori con l’ingaggio più elevato. Occorre soltanto che arrivi l’offerta giusta.

Anche a Manchester, in fondo, è tutta una questione di denaro.