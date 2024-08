Tegola bianconera, lesione UFFICIALE e niente Roma

Arriva una tegola importante in casa bianconera: è stata riscontrata una lesione e adesso la sua presenza con la Roma è davvero molto difficile

L’inizio di campionato ha portato in dote diversi stop, soprattutto di natura muscolare. La squadra di Daniele De Rossi spera di poter trarre vantaggio da questa situazione nella sfida delle prossime settimane contro i bianconeri.

Il calendario della Roma non è troppo complicato in questo avvio, visto che dopo la trasferta di Cagliari i giallorossi se la vedranno contro Empoli, Juventus, Genoa e Udinese. Da qui al 22 settembre l’unica gara proibitiva è quella di Torino, che arriverà proprio prima della sosta. De Rossi deve cercare di immagazzinare più punti possibili, specie dopo la falsa partenza contro i rossoblu. Un pareggio incolore che ha aperto diversi fronti di discussione, soprattutto correlati alla situazione di Dybala del mercato in generale.

A proposito degli avversari e delle defezioni in casa altrui, la Roma non sembra essere stata molto sfortunata visto che proprio Thiago Motta ha già perso sia Khephren Thuram che Timothy Weah, entrambi fermati da un problema muscolare alla coscia. Rimanendo in casa bianconera, ma traslocando da Ovest a Est dell’arco alpino, anche in casa Udinese le cose non stanno andando nel migliore dei modi. I friulani si sono presentati bene con il pareggio del Bologna, ma ancora non possono schierare il loro migliore giocatore.

Infortunio muscolare per Alexis Sanchez: difficile pensare di recuperarlo per Roma-Udinese

Alexis Sanchez, tornato a Udine dopo oltre 10 anni in giro per l’Europa, non era disponibile per l’esordio in Serie A. Il cileno adesso però è stato costretto a fermarsi seriamente, non per un semplice ritardo di condizione ma per un problema piuttosto serio.

Come riportato dal club bianconero in un comunicato ufficiale: “Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”.

Secondo le prime indicazioni si parlerebbe di oltre un mese di stop e quindi diventa difficile poterlo immaginare in campo il 22 settembre all’Olimpico contro la Roma. Considerando anche i 36 anni non si possono affrettare troppo i tempi di recupero. Sicuramente sarà un vantaggio per De Rossi e i suoi.