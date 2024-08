Clamoroso, Dybala resta alla Roma: annuncio UFFICIALE

Con un messaggio apparso sul proprio profilo Instagram Paulo Dybala ha annunciato la sua permanenza nella Capitale

“Grazie Roma, ci vediamo domenica“: Dybala ha annunciato così la sua permanenza in giallorosso, scrivendo la parola fine sulla trattativa che avrebbe dovuto portarlo all’Al-Qadsiah. Saltata dunque la trattativa tra la Roma e la compagine saudita, dopo che le parti non erano riuscite a trovare l’accordo dopo i frenetici contatti delle ultime ore.

A meno di nuovi clamorosi colpi di scena, dunque, la telenovela Dybala dovrebbe essere giunta ai titoli di coda. Alla fine ha prevalso anche la volontà del calciatore, che non ha mai spinto per andare in Arabia e di fatto ha sbloccato una situazione di stallo che andava avanti da giorni. Dybala ha scelto ancora la Roma ed ha invitato a raccolta tutto il popolo giallorosso in vista della sfida contro l’Empoli. Che sarà ancora con Dybala protagonista.

A far saltare il banco è stata dunque la volontà del numero 21 della Roma, che alla fine non ha ceduto alle lusinghe saudite, dicendo no all’offerta da 75 milioni di euro complessivi messa sul piatto dall’Al Qadsiah. Il futuro della ‘Joya’ è ancora nella Capitale, con la maglia giallorossa cucita sul petto: Dybala resta, il clamoroso colpo di scena è servito.