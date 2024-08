Dybala-Al Qadsiah, la Roma rifiuta la prima offerta: si continua a trattare

Non è stata ancora raggiunto l’accordo definitivo tra la Roma e l’Al Qadsiah per la cessione di Dybala in Arabia. Gli ultimi aggiornamenti

Le ore di Paulo Dybala. Sommerso dall’entusiasmo dei tifosi della Roma, l’attaccante argentino è ormai sempre più lontano dalla Capitale. Tuttavia, la trattativa che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà la Joya in Arabia non ha ancora raggiunto il traguardo d’arrivo.

Dopo che il numero 21 ha accettato la proposta del club saudita, infatti, nelle scorsa notte c’è stato l’incontro tra le parti a cui hanno fatto seguiti nuovi contatti anche nelle ultime ore. Fino a questo momento, però, i due club non hanno raggiunto l’accordo sulla valutazione dell’attaccante argentino. La Roma ha infatti rispedito al mittente la proposta da tre milioni messa sul piatto dall’Al Qadsiah, ritenendola troppo bassa. Le parti restano comunque in contatto con la volontà di chiudere: tuttavia, il club saudita sarà chiamato a rilanciare la prima proposta per riuscire a portare a termine l’operazione. Si continua a trattare, dunque: staremo a vedere se la fumata bianca arriverà già in serata oppure saranno necessario nuovi contatti per portare a termine l’operazione.

19:18 – Secondo quanto raccolto da Mirko Calemme di calciomercato.it, filtra tensioni tra le parti. L’affare sta ora vivendo ora una fase di stallo e non si esclude alcun tipo di scenario. Prossime ore decisive.