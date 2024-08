Dybala vola in Arabia: c’è la cifra dell’accordo finale

Dybala è vicino alla partenza per l’Arabia Saudita: ormai sono stati definiti anche gli ultimi dettagli del passaggio all’Al-Qadsiah

Le cifre dell’affare sono molto importanti per quanto concerne l’ingaggio del calciatore, meno invece sul fronte Roma per il cartellino. Il giocatore questa mattina era a Trigoria per salutare i compagni e prepararsi al viaggio.

La partenza di Paulo Dybala tiene banco a Trigoria. L’argomento su cui si stanno concentrando tifosi e addetti ai lavori della Capitale è principalmente questo. C’è un’attesa mista a rancore da parte della maggior parte dei romanisti per capire quando l’argentino lascerà Roma e la Roma. Una cessione pesante sia dal punto di vista tecnico che sentimentale, ancor più amara per colpa delle tempistiche. Ecco quindi che assume sempre più valore ogni aggiornamento che riguarda la Joya e il suo volo per l’Arabia Saudita. Dopo aver sciolto gli ultimi dubbi sulla destinazione sulla giornata di ieri (in realtà l’accordo c’era già da giorni) adesso tutto è in mano al club.

La Roma e l’Al-Qadsiah sono vicini alla fumata bianca, per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni di euro più facili bonus (tra i 4 e i 5). Non una cifra particolarmente alta se paragonata ai 25 milioni che l’argentino incasserà per tre stagioni, per un totale di 75.

Dybala ad un passo dall’addio: può raggiungere l’Arabia Saudita già in serata

Secondo quanto riportato su X/Twitter da Mirko Calemme, la partenza di Dybala da Roma sarebbe imminente.

“Dybala è a Trigoria per salutare i compagni: in chiusura il suo trasferimento all’Al Qadsiah. Avvocati al lavoro per gli ultimi dettagli con la Roma”.

Il giornalista poi aggiunge: “Non è esclusa la partenza dell’argentino verso l’Arabia già in giornata”. Insomma la telenovela per questo passaggio è ormai vicina alla propria fase finale e non ci sono stati colpi di scena, come auspicato da qualche tifoso. Una volta sistemato il passaggio di Dybala nella Saudi Pro League si penserà ad acquistare almeno i 3-4 elementi di cui De Rossi ha davvero molto bisogno. I nomi sul piatto sono sempre quelli di Danso, Assignon, Boga, Kone e Riquelme.