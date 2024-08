Mourinho di nuovo sulla strada della Roma: il blitz riscrive un altro affare

La necessità per Mourinho di mettere le mani su un calciatore con le sue caratteristiche potrebbe far saltare il banco. Roma chiamata in causa

Archiviata la vicenda Dybala, la Roma si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni importanti con cui rinforzare il proprio organico. Oltre ai contatti sempre più fitti per Danso del Lens, i giallorossi si stanno muovendo in più di una direzione con l’obiettivo di puntellare i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi.

Intenzionati ad acquistare un esterno offensivo o comunque un jolly polivalente, i capitolini stanno guardando con molta attenzione l’evolvere della situazione in mediana. Con Edoardo Bove considerato tutt’altro che incedibile, i giallorossi potrebbero ridisegnare il centrocampo con un centrocampista box to box, forte fisicamente e in grado all’occorrenza di inserirsi. Vanno lette proprio in questa direzione, del resto, le ultime indiscrezioni relative all’interessamento concreto della Roma per Manu Koné, sul quale ha da tempo messo gli occhi anche al Milan. Il centrocampista francese sembra aver scavalcato nell’indice di gradimento di Ghisolfi un altro profilo che in tempi e in modi diversi era finito nei dossier dei giallorossi. Ci stiamo riferendo a Boubakary Soumaré, centrocampista francese ritornato al Leicester dopo la breve esperienza con la maglia del Siviglia.

Calciomercato Roma, anche il Fenerbahçe sulle tracce di Soumaré

Rispedite al mittente le diverse offerte arrivate sulla sua scrivania, Soumaré aveva aperto con convinzione all’ipotesi Roma. Dal canto loro, però, i giallorossi fino a questo momento non hanno affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno per capire i margini di manovra.

Staremo a vedere fino a quando resisterà la linea di indirizzo del calciatore per il quale non mancano, comunque, gli estimatori in giro per l’Europa. Secondo quanto evidenziato da Aslinda.com, infatti, sulle tracce di Soumaré si sarebbe messo anche il Fenerbahçe di José Mourinho. Alla ricerca di un profilo polivalente in mezzo al campo, lo Special One avrebbe fatto proprio il nome del mediano del Leicester, per il quale il club avrebbe dunque avviato i primi sondaggi esplorativi.