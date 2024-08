Alla Roma con lo sconto: Frattesi prende quota

La Roma sta cercando di disegnare una nuova squadra: tra gli obiettivi c’è anche Davide Frattesi, Inter permettendo

Il centrocampista nerazzurro sarebbe il profilo ideale per la mediana romanista, come indicato più volte dallo stesso Daniele De Rossi. Anche le quote per un suo approdo a Trigoria adesso sono in discesa, facendo capire che il trasferimento non è impossibile.

Lo stesso DDR è stato chiaro prima e dopo la sfida di Cagliari, parlando di rosa forte da completare con acquisti importanti e di consuntivo che si farà solo il 30 agosto, dopo la chiusura del mercato. Certo il lavoro di Ghisolfi in queste ore è a dir poco febbrile perché c’è l’urgenza di coprire almeno 4-5 ruoli e di dover cedere altrettante pedine.

Ma cosa ci si può aspettare in questi ultimi 8 giorni? Sulla carta mancano ancora un terzino destro, un centrale difensivo rapido, un centrocampista di gamba, un attaccante sinistro e forse anche un’altra punta (se dovesse partire in extremis anche Tammy Abraham).

Frattesi alla Roma è un’ipotesi credibile: la quota del trasferimento è scesa a 7

Andando a dare un’occhiata alle quote, vediamo come per Agipronews hanno messo nel mirino lo svincolato Memphis Depay per l’attacco. Un suo approdo a Trigoria si gioca a 2,25 per gli esperti Snai, o a 3 su Better.

Per quanto riguarda invece il centrocampo il nome caldo è quello di Davide Frattesi. Il giocatore dell’Inter può tornare nella Capitale con quota 7. Una possibilità che si è abbassata nelle ultime ore visto il gruzzolo risparmiato con Dybala e la volontà del classe ’99 di trovare maggiore spazio.

Frattesi era stato indicato già al termine della scorsa stagione come un grande rimpianto da parte di Daniele De Rossi. A suo avviso giocatori del genere di lui e Calafiori non sarebbero dovuti uscire dal radar giallorosso. Tiago Pinto aveva provato a riportarlo dal Sassuolo a Roma, ma alla fine il tutto era sfumato per una manciata di milioni. Chissà che ora non possano esserci le condizioni per far contento il ragazzo (sempre propenso all’ipotesi) e per accontentare il tecnico giallorosso.