Non solo Koné, altra esclusione UFFICIALE: lo aspetta la Roma

La sessione estiva di calciomercato della Roma è entrata nella sua fase più calda. L’ulteriore indizio che lo ‘porta’ in giallorosso

Risolto il caso Dybala, la Roma sta programmando le prossime mosse di mercato. Mentre la compagine di De Rossi sarà impegnata nella sfida di campionato contro l’Empoli, per l’area tecnica giallorossa è tempo di chiudere le tante diverse operazioni imbastite nei giorni scorsi. Con l’affare Danso sempre più caldo, Ghisolfi non perde di vista le corsie esterne.

Mentre il Rennes si aspetta che la Roma formalizzi definitivamente la sua proposta per Assignon, viaggia a vele spiegate la trattativa che, salvo nuovi dietrofront, dovrebbe portare Saud Abdulhamid a vestire la maglia della Roma. Nonostante le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi dall’Arabia relative alla possibilità di un rinnovo last minute, il poliedrico jolly saudita sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. L’operazione sembra aver ormai imboccato il rettilineo finale, dopo che le parti avevano raggiunto un’intesa di massima nei giorni scorsi. Il fatto che Abdulhamid sia ormai sempre più lontano dal proseguire la sua esperienza in Arabia è confermato da un indizio tutt’altro che irrilevante trapelato nelle ultime ore.

Il difensore classe ’99 non è infatti partito con il resto del gruppo per la sfida che vedrà impegnato tra poche l’Al Hilal. Dal momento che non trapelano notizie circa problemi fisici, la scelta dovrebbe essere di natura tecnica. La pista Roma è sempre più calda e potrebbe portare Abdulhamid nella Capitale a stretto giro di posta. Come Koné, dunque, anche Abdulhamid non è stato convocato per l’ultimo impegno della sua squadra. La Roma attende fiduciosa l’evolvere della situazione.