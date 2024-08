Accordo quinquennale con la Roma: 30 milioni di euro

Calciomercato Roma, accordo quinquennale con il giocatore a affare che si dovrebbe chiudere per un totale di 30 milioni di euro. Ci siamo

L’annuncio già oggi. O per meglio dire, forse già oggi la chiusura dell’affare. Prima della gara contro l’Empoli di domani sera all’Olimpico, quella che regalerà a Paulo Dybala la meritata e dovuta ammirazioni per la decisione clamorosa di rimanere alla Roma nonostante un contratto incredibile da parte degli arabi.

Ma se domani sera gli occhi saranno tutti per la Joya, in questi giorni quelli della Roma sono soprattutto per le notizie di mercato che per forza di cose dovranno arrivare. La situazione è abbastanza chiara: servono innesti e Ghisolfi deve accelerare. Lo farà il dirigente francese arrivato questa estate nella Capitale. E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la giornata giusta potrebbe essere quella di oggi per Danso.

Calciomercato Roma, accordo con Danso

Anche perché – e in questo caso riportiamo una notizia del Corriere dello Sport – il giocatore ha detto sì alla Roma: accordo trovato sulla base di un contratto di cinque anni a 1,5milioni di euro a stagione più bonus. Quasi il doppio di quello che attualmente prende al Lens.

Manca l’accordo tra i club, ovvio. Ma sono ore calde nelle quali le parti stanno trattando per riuscire a trovare un punto d’incontro di quelli importanti e decisivi. I giallorossi ci hanno provato per il momento con la formula del prestito e annesso diritto di riscatto. Niente da fare, serve almeno l’obbligo perché i francesi vogliono essere certi di monetizzare. Quindi l’affare si potrebbe fare con le condizioni sì del prestito ma con l’obbligo per un totale di 22-23milioni di euro. Il totale supera i 30 milioni di euro. Insomma, ci siamo quasi per il centrale che presto potrebbe vestirsi di giallorosso. Una notizia, questa di Danso, anticipata con largo anticipo da noi di Asromalive.it