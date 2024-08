Lo ha ‘consegnato’ alla Roma: annuncio UFFICIALE e chiusura anticipata

La presa di posizione del tecnico ha scritto la parola fine alla vicenda, ufficializzando di fatto il suo imminente arrivo a Roma

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Empoli, Daniele De Rossi ha speso parole importanti per Celik. A proposito del difensore turco, infatti, il tecnico della Roma ha ribadito come il terzino che arriverà sarà chiamato a giocarsi il posto con l’ex laterale del Lille.

Dopo una trattativa durata diverse settimane che ha attraversato non poche fasi di stallo, non ci sono più dubbi sull’identità del nuovo terzino destro della Roma. Ci stiamo riferendo ovviamente a Saud Abdulhamid, il cui arrivo nella Capitale è previsto nella giornata di lunedì. Dopo che è stato suggellato l’accordo tra i club, l’esterno saudita non ha preso parte all’ultimo impegno ufficiale dell’Al-Hilal, al termine del quale ha preso la parola il tecnico Jorge Jesus. L’ex allenatore del Benfica, tra i tanti temi toccati nel suo confronto con la stampa, ha confermato anche la partenza di Saud, manifestando il desiderio di guardare già oltre per aprire un nuovo capitolo: “Dobbiamo piangere perché se ne va un calciatore? No, non lo farò. Continueremo il nostro lavoro per rimanere sempre competitivi. Vi prometto che la partenza di Saud Abdulhamid non ci influenzerà”.