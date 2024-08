Richiesta choc alla Juve: dateci meno soldi

Richiesta choc alla Juve: in questa ultima settimana di calciomercato potrebbe succedere di tutto. Ecco la situazione

Nell’ultima settimana di mercato, come sappiamo, potrebbe davvero succedere di tutto. Delle operazioni che sembravano impensabili si possono davvero materializzare soprattutto se di mezzo ci sono dei club che hanno solamente una necessità per mettere i conti a posto. Vale a dire quella di cedere degli elementi importanti della propria rosa.

Un club di questi non è italiano, ma portoghese. Sì, il Porto ha bisogno di piazzare anche delle plusvalenze importanti per non andare incontro a quelle che potrebbero essere delle importanti sanzioni da parte della Fifa. E quella società di giocatori forti che piacciono anche in Italia ne ha. Uno su tutti Conceicao, figlio d’arte, elemento di assoluto valore che non è stato nemmeno convocato per l’ultima partita di campionato appunto perché al centro di alcune operazioni importanti. Su di lui come sappiamo si è mossa la Juventus da diverso tempo e secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da O Jogo il club potrebbe aprire ad una formula che mai prima d’ora era stata presa in considerazione.

Conceicao alla Juve, chiedono meno soldi

In pratica, il Porto, secondo il quotidiano, avrebbe aperto alla formula del prestito senza obbligo di riscatto. Prestito oneroso ovviamente, per un totale di 10 milioni di euro. Anche perché ci sarebbe un altro motivo di mezzo: in questo modo eviterebbero di dare il 20% della sua vendita al calciatore, una clausola questa che a quanto pare è inserita appunto nel contratto.

Una formula che potrebbe piacere decisamente a Giuntoli che vuole prendere due esterni, o almeno ci proverà, da mettere a disposizione di Motta per questa stagione. Conceicao è un obiettivo, lo sappiamo da molto tempo, e questo potrebbe senza dubbio aprire a degli scenari importanti nel corso delle prossime ore. Ci potrebbe essere l’accelerata giusta, quella decisiva, quella che potrebbe far arrivare a dama. O scacco matto, se preferito quest’altro gioco.