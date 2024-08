Affare bomba Roma-Inter, scambio e cash: scelta la contropartita

Affare bomba Roma-Inter, scambio e soldi per il centrocampista voluto da Daniele De Rossi. Scelta anche la contropartita

Il pallino di Daniele De Rossi a quanto pare è sempre e solo uno: Davide Frattesi. Il centrocampista che all’Inter è una riserva forse vorrebbe un poco più di spazio, di certo ce lo avrebbe alla Roma.

Una pista che sembrava essere abbastanza fredda nel corso delle ultime settimane, anzi proprio chiusa. Mentre tra giugno e luglio un po’ si era anche parlato dell’ex Sassuolo in chiave Roma dopo una stagione con uno scudetto, vissuta comunque non da protagonista assoluto. E chissà, magari anche questa pista si potrebbe riaprire nelle prossime ore. Almeno stando alle informazioni che proprio in questo momento sono state riportate da Jacopo Palizzi.

Affare bomba Roma-Inter: Cristante per Frattesi

“La Roma non smette di pensare a Frattesi (pallino di De Rossi): dialoghi in corso per l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. Giallorossi disposti ad inserire un giocatore (Cristante?) per abbassare le alte richieste cash dei nerazzurri. Molto attivo l’agente Riso”. Questo il tweet del giornalista citato prima, che quindi apre a delle possibilità che fino a poco tempo fa non sembravano essere più percorribili.

La Roma quindi vuole Frattesi, e praticamente arrivati a questo punto possiamo tranquillamente affermare che è una pista che mai è finita nel dimenticatoio. Forse si aspettava davvero l’ultima settimana di calciomercato per capire come fossero andate le prime due giornate, e per Frattesi non sembra proprio sia cambiato nulla sotto l’aspetto tecnico. Eccolo quindi il colpo che potrebbe venire fuori nelle ultime ore di operazioni. E chissà se poi verrà confermata anche la possibile uscita di Cristante che potrebbe finire in questo maxi scambio.